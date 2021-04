Sara Croce, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Sara Croce, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla Bonas di Avanti un altro.

Sara Croce è una modella e showgirl italiana, molto seguita sui social e amatissima dal pubblico di Avanti un altro. Deve, infatti, la sua popolarità televisiva grazie alla partecipazione al programma di Paolo Bonolis dove interpreta la Bonas, ma chi è davvero Sara Croce?

Nome : Sara Croce

: Sara Croce Data di nascita : 4 giugno 1998

: 4 giugno 1998 Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Luogo di nascita : Garlasco (Pavia)

: Garlasco (Pavia) Professione : Modella

: Modella Altezza : 178 cm

: 178 cm Peso : /

: / Misure : 82-59-89

: 82-59-89 Tatuaggi : nessun tatuaggio

: nessun tatuaggio Profilo Instagram Ufficiale: @saracroce98

Età e carriera

Sara Croce è nata il 4 giugno 1998 a Garlasco, in provincia di Pavia. Sin da piccola mostra una passione per il mondo dello spettacolo. In particolare, Sara prende lezioni di canto ottenendo buoni risultati. Tuttavia, l’indiscutibile bellezza e il fisico statuario la spingono verso la moda. Sara, così, comincia a sfilare.

Contemporaneamente continua a studiare e, dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla celebre IULM di Milano. Avendo i genitori divorziati, Sara vive con la mamma mentre il fratello con il padre a Garlasco.

La grande popolarità, per Sara, arriva quando partecipa a Ciao Darwin 8, nel 2019, nei panni di Madre Natura e, successivamente, quanto entra nel cast fisso di Avanti un altro dove interpreta la Bonas.

Vita privata

Sara è fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory. su Instagram, attraverso una serie di storie pubblicate qualche tempo fa, come si legge su Bloglive, parlando della storia d’amore con Gianmarco, scriveva:

“Ho imparato, mai direi mai. Non sto con Gianmarco perché è un calciatore. La sua passione per il calcio non è vincolante né in un senso né in un altro”.

Instagram

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Sara può essere segiuita su Instagram dove conta 924mila followers. Tra le foto ci sono quelle in cui sfoggia tutta la sua bellezza, foto di servizi fotografici, ma anche scatti della sua vita quotidiana, compresi quelli in cui si mostra serena accanto al fidanzato Gianmcarco.

Ogni foto conquista puntualmente migliaia di like e tantissimi complimenti da parte dei fan.