Chi è Tom Hiddleston: età, carriera, curiosità e Instagram

Tom Hiddleston è uno dei giovani attori britannici più famosi del momento: dopo aver vestito i panni di Loki è diventato una star planetaria, ma quali segreti nasconde?

Tom Hiddleston è nato a Londra nel 1981 ed è uno degli attori più famosi e pagati di questo momento della storia del cinema.

Estremamente british nell’aspetto e nei modi, deve la sua affascinante eleganza alla rigida educazione ricevuta nelle più prestigiose scuole del Regno Unito.

Anche se non sono in molti a saperlo, infatti, Tom Hiddleston ha frequentato Eton, cioè il College dove vengono educati i giovani rampolli delle più potenti e facoltose famiglie del mondo unito.

Se il giovane Principe Carlo non riuscì a coronare il sogno di diventare un allievo di Eton ci riuscirono i suoi figli: Tom è appena un anno più grande del Principe William e i due si ritrovarono a essere allievi di Eton nello stesso periodo. Semplicemente Tom frequentava la classe prima di quella di William, e i due non hanno avuto modo di incontrarsi spesso.

Chi è Tom Hiddleton? Il miglior amico di un altro affascinante attore

Se è vero che con il Principe William non ci fu modo di stringere un’amicizia degna di questo nome, nel corso degli studi a Eton, Tom Hiddleston conobbe il ragazzo destinato a diventare non soltanto uno dei suoi migliori amici ma anche un altro degli attori più acclamati del momento: si tratta di Eddie Redmayne, che i fan di Harry Potter hanno conosciuto (ma soprattutto hanno amato) nella serie Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Secondo quanto ha raccontato lui stesso, Tom ha cominciato a dedicarsi alla recitazione nel momento in cui ha dovuto affrontare il divorzio dei genitori. Tom aveva tante emozioni represse che non voleva mostrare per non essere preso in giro dai compagni e per non dare un dolore ai propri genitori.

Nella recitazione riusciva a immedesimarsi in personaggi che potevano mostrare odio, malinconia, tristezza e rabbia senza che queste emozioni lo danneggiassero. Fu, ha racconto l’attore, una grande liberazione.

Anche se nel corso della sua carriera Tom ha interpretato molti ruoli differenti, il ruolo che l’ha reso celebre è quello di Loki, fratello di Thor, nei film del Marvel Univers.

Non sono in molti a sapere che, nonostante il fatto che Tom sembri nato per la parte di Loki, in realtà l’attore aspirava a recitare nel ruolo di Thor. Si era impegnato moltissimo per raggiungere una forma fisica adatta al ruolo: ha raccontato che aveva fatto una fatica mostruosa per aggiungere alla sua fisicità ben 10 chili di muscoli, ma tutti i suoi sforzi non bastarono ad assicurargli la parte, che venne assegnata a Chris Hemsworth.

Quello che però i produttori del film videro, nel momento in cui Tom e Chris si misero uno accanto all’altro negli studi dove venivano fatti i provini, fu una vera rivelazione: se Tom non avrebbe interpretato Thor, era di certo perfetto per recitare un Loki credibile, profondo e affascinante.

Una delle scene più famose e apprezzate dai fan, recitate dai due attori, è quella della scena di lotta tra Thor e Loki. Si tratta di una scena molto realistica che però non fu semplice girare: il regista riteneva che non fosse abbastanza realistica e, quindi, per renderla più vera i due attori decisero di darsele di santa ragione. I colpi che Loki incassa da Thor sono assolutamente veri e costarono a Tom diversi lividi (che il costume di scena non riuscì a impedire).

Anche se l’espressione corrucciata fu uno dei marchi di fabbrica con cui Tom conquistò schiere di fan in tutto il mondo, è anche il suo sorriso ad aver fatto breccia nel cuore di moltissimi fan.

Il profilo ufficiale Instagram di Tom Hiddleston venne inaugurato proprio con una foto in costume di Loki e ottenne decine di migliaia di follower e di like in pochissime ore.

Bisogna dire però che, come molte star poco egocentriche, il profilo dell’attore non è zeppo di selfie e di racconti della sua vita quotidiana. Tom utilizza Instagram principalmente per parlare di argomenti importanti e di cause che gli stanno a cuore.

Molto diverso dal ruolo di Loki è quello che Tom ha interpretato nel film del 2017 Kong – Skull Island. Nella pellicola Tom interpreta un muscoloso capitano che si ritrova a combattere contro il gigantesco gorilla che domina un’isola misteriosa.

Nonostante tutto il fascino che emana da ogni poro, Tom Hiddleston non è famoso per le sue storie d’amore: a parte una (chiacchieratissima e addirittura bollata come cantante pubblicitaria) con la cantante Taylor Swift, l’attore è estremamente discreto in merito alla propria vita privata e non si hanno notizie della sua attuale compagna.