Omar Fantini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Omar Fantini, celebre comico italiano, conosciuto per la propria partecipazione a “Colorado” e “Zelig Off”: carriera e curiosità artistiche.

Ridere di gusto. Impresa assai ardua dato il periodo che stiamo vivendo, ma alcuni elementi rendono possibile anche questo: comici, intrattenitori, più ampiamente showmen, chiamati a fare la differenza nel momento del bisogno. Una grassa risata, attualmente, è il bisogno primario per cercare di scacciare le avversità.

Riesce a farlo Omar Fantini, attore comico e monologhista, che negli anni è riuscito a lasciare la sua impronta in palcoscenici prestigiosi. Da “Colorado” a “Zelig Off”, passando per “MTV on the Beach”. La sua è una comicità molto territoriale che racconta in maniera dissacrante le vicende del nord Italia, più che semplice ilarità, le sue performance suscitano un certo grado di consapevolezza da essere tanto esasperanti quanto credibili.

Nome: Omar Fantini

Età: 48 anni

Data di nascita: 28 gennaio 1973

Segno zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Bergamo

Professione: attore comico e speaker radiofonico

Altezza:non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Instagram

Omar Fantini carriera

Omar Fantini nasce a Bergamo il 28 gennaio del ’73 sotto il segno dell’Acquario. I suoi studi di recitazione presso l’Acting Center – diretto da Richard Gordon – gli consentono una certa duttilità nelle espressioni oltre che una riconoscibile presenza scenica: sa tenere il palco e coinvolgere il pubblico.

La prima occasione televisiva arriva con MTV Comedy Lab, contesto dove ha potuto mostrare il proprio repertorio riscuotendo un certo consenso. Umorismo dissacrante e tormentoni che sfiorano la parodia, caratteristiche che lo portano all’esperienza radiofonica ne “Lo Zoo di 105”.

Anni, al fianco di Mazzoli e la sua crew, che gli aprono le porte del piccolo schermo con “Zelig Off”. Nel recente passato lo abbiamo visto anche su Sky, in compagnia di Melissa Satta, dove portava avanti una striscia di episodi umoristici simili a “Love Bugs”. Il titolo era “Amici di Letto”, anche Gianluca “Scintilla” Fubelli nel cast. Spalla con cui lavora ancora oggi in “House of Gag”.

Vita privata e Instagram

Format domenicale in onda su Cielo. Inoltre, talvolta è ospite alla trasmissione di Raidue “Quelli che il Calcio”, dove segue la propria squadra del cuore. Luca e Paolo, insieme a Mia Ceran, lo coinvolgono spesso in divertenti siparietti.

Il comico bergamasco è sposato dal 2013 con Francesca, il loro è un amore solido e duraturo. Si conoscono sin dall’adolescenza, hanno fatto anche due figli: Edoardo e Caterina. Su Instagram Omar Fantini è molto seguito: quasi 30 mila follower, una fan base in costante ascesa in attesa di nuovi progetti che lo vedranno protagonista.