The Show chi sono: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

I The Show sono un due di youtubers che da qualche tempo a questa parte hanno letteralmente conquistato gli utenti della rete. Scopriamo qualche curiosità in più su Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, i due volti del gruppo.

The Show vita privata

Il duo di youtubers The Show è formato da Alessandro Tenace e Alessio Stigliano. Oltre al lavoro, i due hanno molto in comune. Sono entrambi nati nel 1991, il primo citato il 10 marzo mentre il secondo i primi giorni di gennaio, precisamente il 4. Entrambi, tra l’altro, sono cresciuti a Rogoredo, un quartiere della periferia di Milano. Posto in cui vivono ancora oggi in quanto descrivono la periferia che li ospita come un posto da cui si può soltanto partire.

I giovani youtubers si sono conosciuti da piccolissimi, durante una lite tra ragazzini vicino ad un parco di periferia e da quel momento non si sono mai più separati, visto che collaborano tuttora insieme per il progetto che li vede insieme. Hanno anche frequentato la stessa scuola per poi ritrovarsi anche insieme al liceo, precisamente all’indirizzo scientifico. La loro formazione si è però divisa durante la fase universitaria. In quanto Alessandro ha voluto studiare ingegneria dell’automazione, mentre Alessio ha preferito concentrarsi sull’architettura ambientale.

In più occasioni hanno dichiarato di essere molto lontano dagli stereotipi dei ragazzi di oggi. In quanto non amano bere e nemmeno il fumo. Alessio si definisce un ragazzo molto creativo, ma al tempo stesso molto ansioso ed è l’unico fidanzato del duo. Da qualche tempo, infatti, ha iniziato una relazione con Sara Bozzetto.

The Show carriera

Alessio ed Alessandro danno vita al loro progetto denominato The Show nel 2013, quando iniziano a pubblicare sul proprio canale youtube scherzi ed esperimenti sociali che indagano su temi come la povertà e l’omofobia. Il loro obiettivo, chiariscono fin da subito, non è quello di diventare dei modelli educativi, visto che sono del parere che i giovani di oggi sembrano non averne affatto, considerato che non utilizzano nemmeno il mezzo televisivo, ma quello di mandare dei messaggi educativi.

Il loro impegno è stato presto riconosciuto. Tant’è che un anno dopo aver iniziato il progetto, vengono premiati ai Web Show Awards nella categoria Revelation, mentre due anni dopo, nel 2016, si aggiudicano il Gold Play Button di Youtube, ma non solo. Alessio ed Alessandro sbarcano anche sul piccolo schermo partecipando a Pechino Express, portandosi a casa il titolo di vincitori.

