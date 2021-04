Belen Rodriguez sposa Antonino Spinalbese prima della nascita della figlia Luna Marì? Dopo i vari rumors, spunta tutta la verità.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposano davvero prima della nascita della figlia Luna Marì? Secondo diversi rumors che stanno circolando sul web, la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze prima del parto. Tuttavia, secondo fonti vicine a Fanpage, il matrimonio non sarebbe nei programmi di Belen e Antonino.

Nei prossimi mesi, secondo Fanpage, Belen e Antonino, almeno nei prossimi mesi, non convoleranno a nozze. La coppia, per il momento, sarebbe concentrata solo sulla nascita della figlia.

Niente matrimonio per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Nessun matrimonio per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese secondo quanto fa sapere Fanpage. La coppia non avrebbe intenzione di sposarsi, almeno per il momento. La showgirl argentina e il fidanzato sarebbero concentrati sulla nascita della figlia Luna Marì di cui la showgirl argentina ha anche pubblicato l’ecografia.

Secondo quanto si legge su Fanpage, inoltre, ad impedire il matrimonio di Belen e Spinalbese sarebbe anche il divorzio da Stefano De Martino che non sarebbe ancora arrivato. “In realtà non è mai arrivato neppure il divorzio”, aveva dichiarato l’argentina nell’aprile 2019 quando Belen e Stefano erano tornati insieme.

Belen Rodriguez e l’ecografia della figlia Luna Marì

Belen e Antonino Spinalbese non hanno commentato i rumors sul matrimonio. La showgirl argentina continua a godersi la gravidanza e a condividere la sua gioia con i followers. Tra le storie di Instagram, la Rodriguez ha pubblicato la foto del suo pancino giunto alla 23esima.

Belen, poi, ha pubblicato anche il peso della sua bambina. “La tua bambina pesa ora circa mezzo chilo e ha più o meno le dimensioni di un grande polpelmo”. Felicissima per la gravidanza che sta vivendo, dopo Santiago, Belen non vede l’ora di ripetere l’esperienza con la piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese che è entrato nella sua vita in un momento in cui aveva smesso di credere nell’amore.

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, ha raccontato a Verissimo.