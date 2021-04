Chi dice che i figli sono la fine di un matrimonio? 5 consigli per riuscire a gestirli salvando la coppia

Vuoi conoscere il segreto di una famiglia con figli felice? Ecco cosa dovresti sapere per crescere i figli con il sorriso in un ambiente felice.

I figli sono la gioia più grande della nostra vita, li amiamo senza riserve e non riusciamo ad immaginare la nostra vita senza di loro. Quel che è certo è che con il loro arrivo è cambiato tutto, crescere i figli è un lavoro difficile e dura tutta la vita, per farlo senza perdere vitalità e la pazienza abbiamo qualche suggerimento utile.

Gestire i figli e vivere un matrimonio felice, ecco come fare

La vita familiare con i figli si moltiplica di impegni tanto che a volte ci sentiamo sopraffatti dallo stress e non riusciamo a goderci la famiglia serenamente. Avere i figli e una vita familiare felice è più facile di quanto immagini. Prova a mettere in pratica questi suggerimenti:

1. Condividete i vostri sentimenti

La famiglia è il nostro porto sicuro e la nostra ancora di salvezza. Ogni componente dovrebbe provare a non tenersi tutto dentro ma a condividere i suoi sentimenti con la famiglia. Aprendoci potremmo trovare la comprensione ed il sostegno e non correre il rischio di riversare sugli altri le nostre frustrazioni. Vale per i figli e per i genitori, simo tutti esseri umani. Questo creerà un legame di fiducia incomparabile.

2.Fate shopping insieme

Un recente studio statunitense ha concluso che i bambini che aiutano i genitori a pulire, preparare i pasti e fare commissioni sviluppano buone maniere e sono più socievoli. Un altro studio suggerisce che i mariti che fanno la spesa sono più attraenti per le mogli. Tanti ottimi motivi per non sobbarcarti di lavoro ma condividerlo, e poi fare le spese insieme è più divertente.

3. Fate sport insieme

Lo sport aiuta tutti a ridurre lo stress e a sentirci bene a livello fisico e psichico, quindi per essere felici in famiglia non c’è niente di meglio che fare sport insieme. Se non avete un giardino andate in un parco o in spiaggia, un pomeriggio di questo tipo a settimana dovrebbe essere d’obbligo per innalzare l’umore di tutta la famiglia.

4. Organizzate sfide familiari

Il gioco come lo sport unisce la famiglia e la rende felice. Il modo migliore di intrattenervi è sfidarvi. Potresti organizzare corse nel sacco, giochi con la carriola, tiro al bersaglio e qualunque altra sfida che vi faccia divertire molto. Potete invitare altre famiglie e sfidarvi.

6. Onorate i pasti in famiglia

La famiglia si consolida intorno ad un tavolo. Fate che questo momento sia sacro, niente telefoni, niente distrazioni, sarebbe meglio spegnere la tv e parlare. Rendete il pasto in famiglia una tradizione. Approfittate del momento per raccontare una storia, pianificare gite, godete della reciproca compagnia. Gli studi dimostrano che gli adolescenti che condividono pasti in famiglia sono meno propensi a fare uso di droghe e sono anche più bravi a scuola.