Ilary Blasi svela il nome delle sue naufraghe preferite dell’Isola dei Famosi 2021 e svela la verità sul desiderio del quarto figlio.

Ilary Blasi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, parla dell’esperienza come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 svelando anche il nome delle sue naufraghe preferite. Tornata in tv affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, Ilary non concede sconti ai naufraghi esprimendo tutto ciò che pensa.

Tra i concorrenti, tuttavia, confessa di avere due naufraghe preferite. “Ho una passione per Valentina Persia, sarà perché è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’Isola alla fine sono tutti un po’ burinos, un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono della tribù burinos, orgogliosamente”.

Sul suo modo di condurre il reality, la Blasi ha poi detto: “Mi diverto molto, a me piace il reality, c’è un po’ tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti”.

Ilary Blasi: “Quarto figlio? Da una parte ci penso, ma un po’ mi spaventa”

Mamma di Cristian di 15 anni, Chanel di tre anni, e Isabel di cinque anni, frutto del suo grande amore con Francesco Totti, nella lunga intervista concessa ai microfoni de La Repubblica, Ilary Brasi ha anche parlato della possibilità di allargare ancora la famiglia con il quarto figlio.

“Da una parte ci penso, è talmente bello il profumo dei bimbi piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra parte ora mi sto dedicando al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio significherebbe ricominciare da capo, un po’ mi spaventa, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande”.

Non poteva mancare un commento sulla sua, bellissima storia d’amore con Francesco Totti che continua a far sognare tutti. Dopo tanti anni insieme, Ilary e Totti sono sempre più uniti e innamorati.

“Mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte, a volte mi viene da pensare magari si è impallato? Sono una donna molto pratica, a volte dissacrante. Mi diverte essere cinica. Francesco alla fine è romantico. Io, con la mia faccia d’angelo, sono tremenda“.