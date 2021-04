Se il tuo partner fa queste cose significa che non ti rispetta

Il rispetto è un elemento chiave all’interno della coppia. Non ti senti rispettata dal partner? Alcuni segni rivelano se le tue sensazioni sono corrette.

Il fatto di non sentirsi rispettati all’interno del rapporto a lungo andare mina la serenità che lo stare in coppia ci da. Tutti necessitiamo di sentirci rispettati nei diversi ambiti della nostra vita, la mancanza di questo elemento crea crepe che potrebbero portare al crollo definitivo della relazione. Cosa significa sentirsi rispettati? in realtà ci si sente rispettati quando la nostra opinione è degna di considerazione, quando il partner si rivolge a noi con educazione, quando avvertiamo la sua stima, quando ci ama e ci protegge invece di sminuirci e avere un cattivo comportamento con noi. Prima di proseguire vorremmo ricordarvi che se desiderate ricevere rispetto, dovreste anche rispettare il partner.

Se hai quella fastidiosa sensazione di non essere rispettata dal tuo partner ecco i segni che confermano che manca di rispetto nei tuoi riguardi.

I segni che il tuo partner non ti rispetta come persona

Molte donne innamorate sono disposte a tollerare il cattivo comportamento del loro partner. Quando una persona manca di rispetto al partner non andrebbe mai giustificata, certi comportamenti non sono in nessun caso giustificabili, a maggior ragione quando di tratta di una persona con la quale hai istaurato un rapporto speciale, un rapporto romantico.

Due persone scelgono di stare insieme, nessuna le obbliga, pertanto dovrebbero volontariamente prendersi cura l’una dell’altra e avere rispetto reciprocamente.

Quando il partner inizia a mostrare una certa mancanza di rispetto la fine del rapporto sembra intravedersi all’orizzonte. Esistono dei segni che rivelano i comportamenti irrispettosi del partner, non potrai più fare a meno di non vederli.

Ecco i segni che il tuo partner non ti rispetta:

Ti impone le sue scelte

Ognuno di noi avrà le sue idee sui diversi argomenti, ma quando ti obbliga a rispettare la sua idea abbandonando la tua allora non ti rispetta. A volte lo fa in modo esplicito, altre volte usa sotterfugi o ricatti emotivi, ma il risultato non cambia. Essere diversi e avere diverse ambizioni, paure e sogni è un qualcosa di speciale che va preservato.

Se il partner ti costringe a voltare le spalle a te stessa e ad abbracciare esclusivamente il suo mondo non ti rispetta come persona. La tua opinione conta e dovrebbe contare sempre anche per lui.

Usa cattive parole

Se il partner ti fa spesso sentire inadeguata, incapace e usa le tue fragilità e le tue debolezze contro di te, questo è un chiaro segno di mancanza di rispetto. In realtà vuole renderti insicura al punto che lui rappresenti per te un’ancora di salvezza della quale non potrai mai più fare a meno nella vita. Quello che non sa è che questa è invece un trampolino di lancio verso una vita senza di lui.

Se non ti rispetta e non ti considera come vorresti finirai per allontanarlo. Infine se ha così tante cose da ridire significa che non è poi così soddisfatto della relazione e il distacco potrebbe essere un bene per entrambi.

Non presta attenzione ai tuoi desideri

Quando ami qualcuno presti attenzione a tutto ciò che lo rende felice: i suoi gusti, le sue preferenze assolute, i suoi bisogni. Se il partner non mostra queste attenzioni nei tuoi riguardi e sembra non ricordare cosa è importante per te, le cose che gli hai raccontato, i tuoi sogni e le tue aspirazioni, significa che le tue esigenze sono secondarie per lui. Sicuro che tanto tu sarai sempre li al suo fianco abbassa la guardia e dimentica che una donna è un fiore che necessita di cure quotidiane e che in cambio di queste coccole è disposta a donarti tutta se stessa.