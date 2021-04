Isolde Kostner chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Isolde Kostner chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della campionessa olimpionica.

Isolde Kostner è una delle campionesse olimpioniche più brave del nostro paese.

Nome: Isolde Kostner

Data di nascita: 20/03/1975

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Atleta

Luogo di nascita: Bolzano

Altezza: 171 cm

Peso: 66 kg

Isolde Kostner vita privata

Isolde Kostner è una delle atlete più famose e brave del bel paese. Nata nel 1975 a Bolzano, Isolde non poteva che diventare una sportiva. In quanto nella sua famiglia tutti praticano sporti. A partire dai suoi nonni che hanno giocato ad hockey e praticato lo sci di fonde. La passione per lo sport, come prevedibile, nasce in lei fin da subito. Tant’è che inizia a sciare a soli 3 anni e ad 11 anni, quando era poco più di una bambina diventa già un’atleta agonista.

Nel 1992, invece, debutta a livello internazionale ai Mondiali, mentre il primo grande successo, portandosi a casa la Coppa del mondo, arriva due anni dopo. Purtroppo però la sua carriera non è riuscita a proseguire come avrebbe voluto, in quanto nel 2002 ha subito un grave infortunio. Da quel momento, nonostante sia riuscita a classificarsi in buoni posti durante le gare a cui ha scelto di partecipare, non è riuscita ad ottenere i risultati avuti precedentemente. La sua ultima gara è avvenuta nel 2005 al Super Gigante di Coppa del mondo e un mese dopo quell’evento ha annunciato che sarebbe diventata mamma del piccolo Davide. L’anno successivo, oltre alla maternità, arriva anche il matrimonio e nel 2008 diventa madre per la seconda volta.

Isolde Kostner carriera

Isolde, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è una delle sciatrici più brave della storia dello sport italiani. Basti pensare che durante il corso della sua carriera è riuscita ad ottenere ben 15 vittorie in Coppa del Mondo. Nel 2002 ha l’onore di poter diventare la portabandiera italiana durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Nel 2005 sceglie di ritirarsi, dopo aver sempre partecipato alle gare per le Fiamme Gialle. Durante la cerimonia di chiusura attirò tutta l’attenzione su di sé quando a Torino, durante la ventesima edizione dei giochi olimpici, scelse di spegnare la fiamma vestita da sposa. Un gesto che, come anticipato, non passò di certo inaspettato. Oltre allo sport, Isolde vanta anche delle esperienze televisive. In quanto è una delle naufraghe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi e ha partecipato anche a Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci.

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi, da vera sportiva che è, darà sicuramente filo da torcere agli altri concorrenti che si troveranno contro di lei durante le prove.