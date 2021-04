Daniele Liotti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Daniele Liotti, noto attore italiano, è fra i protagonisti della fiction di Raiuno “Un passo dal cielo”: carriera e curiosità dell’interprete.

“Un passo dal cielo” è arrivato alla sua sesta stagione. Il girato seriale appannaggio di Mamma Rai continua a sorprendere e appassionare il pubblico fra novità e colpi di scena, merito – in larga parte – è di Daniele Liotti, attore protagonista della serie che non ha fatto rimpiangere Terence Hill interprete iniziale della fiction.

Il cielo – per così dire – Daniele Liotti l’ha toccato più di una volta grazie alla sua carriera sfavillante: azione, commedia e dramma. Riesce a cimentarsi in tutto con ottimi risultati, non solo Rai ma anche Mediaset. Impossibile non annoverare “Il capo dei capi”, l’opera tratta dalla biografia del boss mafioso Salvatore Riina – detto Totò – in cui Liotti affianca Claudio Gioè. Altra prova maiuscola fra pathos e concretezza.

Nome: Daniele Liotti

Età: 50 anni

Data di nascita: 1° Aprile 1971

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attore

Altezza: 188 cm

Peso: 78 Kg

Profili social: Instagram

Daniele Liotti carriera

La presenza scenica è sempre stata il valore aggiunto di Liotti, in grado di incollare allo schermo ogni tipo di platea grazie ai suoi tratti somatici mediterranei che, però, strizzano l’occhio all’oriente. Nato a Roma il 1° Aprile del 1971, non è uno scherzo semplicemente perché il “Pesce d’Aprile” lo ha fatto lui alla routine riuscendo a realizzare i propri sogni.

Ariete, quindi solare e pronto sempre e comunque a mettersi in gioco, ha dimostrato che nel lavoro sa essere meticoloso e attendibile. Riesce a far suo ogni copione, è così da ben 23 film al cinema e 21 opere televisive. Anche qualche video musicale nel proprio excursus professionale: “Gino e l’Alfetta” di Daniele Silvestri e la cover di Fiorella Mannoia sul brano di Sergio Endrigo “Io che amo solo te”. Gemme di un mosaico ricco di spunti e curiosità.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata Liotti è schivo, riservato, ma anche particolarmente affettuoso. Accompagnato con l’attrice e modella Cristina D’Alberto Rocaspana da cui ha avuto Beatrice, nata nel 2017, mentre dalla ex compagna Arianna è nato Francesco. Classe 1998 altrettanto volitivo e determinato. Daniele è presente sui social con un profilo ufficiale Instagram, ma non utilizza molto l’account: conta 7955 follower. Le foto sono quasi tutte di opere televisive o cinematografiche di cui è protagonista.