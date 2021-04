Andrea Zenga massacrato sul web. Rosalinda Cannavò sbotta: “E’ follia”

Andrea Zenga è stato pesantemente criticato dai fan di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Lei non le ha di certo mandate a dire.

Andrea Zenga non avrebbe mai immaginato che una volta varcata la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip avrebbe potuto trovare l’amore, ma così è stato. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, infatti, è nata la storia con Rosalinda Cannavò, che ha lasciato Giuliano, il suo fidanzato da ormai dieci anni, per stare con lui.

Alcuni telespettatori, però, speravano di poter vedere l’attrice in coppia con Dayane Mello. Le due sono sempre state due amiche speciali, ma il loro sentimento non si è mai evoluto in qualcosa di più e verso la fine della loro esperienza nella casa si erano perfino allontanate. Ora però le due hanno chiarito ogni dubbio e incomprensione e poche ore fa Rosalinda ha svelato sul suo profilo Instagram di aver fatto una video chiamata con lei e Carlotta, confermano il ritorno della loro amicizia.

Ciò ha fatto riaccendere la speranza di chi la voleva insieme alla bella modella brasiliana, iniziando ad attaccare Andrea che è il fidanzato della Cannavò. Lei, con giusta causa, ha deciso di fare una precisazione ai suoi fan difendendo quello che è ora il suo compagno.

Rosalinda Cannavò difende Andrea Zenga: “Ha reso la mia vita migliore”

Poche ore fa Rosalinda Cannavò ha difeso Andrea Zenga, dopo aver smentito la loro partecipazione a Temptation Island, precisando che le scelte che lei prende in merito alla sua vita sentimentale e privata riguardano soltanto lei e nessun altro.

“Tengo a precisare una cosa! Perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che mi ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me. Detto questo, mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece incita all’odio. Buona giornata.”

Rosalinda ha subito messo le cose in chiaro, chiedendo ai suoi fedeli sostenitori di rispettare quello che è il suo compagno di vita. Loro non devono fare altro che rispettare questa sua giusta e sensata volontà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nonostante c’era chi nutrisse dubbi sul loro rapporto, sono più innamorati che mai.