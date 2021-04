Temptation Island: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nel cast? La verità

Temptation Island metterà alla prova la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? Loro vengono allo scoperto e svelano tutto.

La macchina di Temptation Island è già operativa per portare sul piccolo schermo degli italiani una nuova stagione e in rete, come facilmente immaginabile, iniziano a girare i vari rumors in merito a chi possano essere le coppie che quest’anno sceglieranno di mettere a dura prova il loro amore.

Tra queste, reduci dall’esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, sono spuntati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Secondo il settimanale Chi i due potrebbero partecipare all’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro sentimento, nato da qualche mese tra le mura della casa più spiata d’Italia, ma sarà vero?

In collegamento con Casa Chi, Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga hanno rotto il silenzio su Temptation Island svelando la verità sulla loro ipotetica partecipazione al programma di Filippo Bisciglia.

Rosalinda Cannavò su Temptation Island: “Non credo sia il momento”

Rosalinda Cannavò, in collegamento con Casa Chi, insieme al suo fidanzato Andrea Zenga, ha smentito la sua partecipazione a Temptation Island affermando che almeno per il momento non è il caso di prendere parte alla trasmissione, visto che la loro relazione è nata soltanto da qualche mese e lei usciva anche da una storia durata ben 10 anni.

“Non credo sia adatto a noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa se in futuro potrà accadere o meno. Non saremo in quest’edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto per noi come coppia” ha chiarito Rosalinda, smentendo la sua ipotetica partecipazione al programma, mentre le altre coppie trapelate in rete non hanno ancora smentito.

“Due volte sarebbe un po’…” ha replicato invece Andrea, che ha già preso parte al programma insieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, ma nonostante uscirono da fidanzati dal programma hanno deciso di interrompere la loro relazione qualche tempo tempo. Nonostante i due sulla loro partecipazione al programma, i due sembrano avere le idee bene chiare. In particolar modo lei, che si vede mamma a breve.

“Io mi sono sempre immaginata mamma, non vorrei diventarlo tra tanto tempo. Sicuramente entro i trent’anni. Ora sono molto concentrata sul lavoro e la nostra storia è nata da poco. Se mi dovessi sposare, voglio sicuramente Gabriel Garko e mia sorella come testimoni di nozze“.

Se siete una coppia stabile con un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avete figli in comune e non siete sposati non avrete problemi a partecipare a #TemptationIsland 🌴 Per iscrivervi dovete andare su https://t.co/X72zCrA22u oppure potete chiamare lo 063721721… pic.twitter.com/vMOln4pxQA — Temptation Island (@TemptationITA) March 22, 2021

Rosalinda e Andrea non saranno a Temptation Island, almeno per l’edizione di quest’anno.