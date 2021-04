Andrea Cerioli fa una gaffe all’Isola dei Famosi: Gilles Rocca interviene

Andrea Cerioli ha fatto una gaffe all’Isola dei Famosi che avrebbe potuto costare caro ai concorrenti, ma Gilles Rocca è subito intervenuto.

Andrea Cerioli da poco ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi. Il pubblico del piccolo schermo non vedeva l’ora di vederlo in azione in Honduras, fantasticando sulle sue performance. Purtroppo però le loro aspettative non hanno trovato alcun riscontro con la realtà dei fatti. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne è apparso fin da subito un po’ spento. Tanto da essere uno dei primi concorrenti ad avere un crollo, ma non solo.

Andrea, nelle scorse ore, ha fatto una clamorosa gaffe che avrebbero potuto costare caro a tutti i suoi compagni di viaggio. Che cosa ha fatto? Cerioli ha fatto cadere la pentola con l’acqua e la porzione di riso quotidiana. Di per sé, considerando che hanno soltanto quello a disposizione da parte della produzione per poter sopravvivere, la svista è stata abbastanza grave. Ma bisogna anche considerare che l’acqua che conteneva il riso è caduta tutta sul fuoco rischiando di farlo spegnere.

Fortunatamente però è subito intervenuto Gilles Rocca che ha subito alimentato il fuoco come poteva, evitando di farlo spegnere e di perdere un bene così prezioso per tutti i concorrenti.

Andrea Cerioli ha fatto una gaffe all’Isola dei Famosi, deludendo le aspettative del pubblico del piccolo schermo. Ecco per quale motivo.

Andrea Cerioli delude il pubblico all’Isola dei Famosi

Gilles Rocca, come anticipato, è prontamente intervenuto per rimediare al danno fatto da Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, provando, e ci è riuscito, a non far spegnere il fuoco. Andrea ha però deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo. In quanto era entusiasta all’idea di vederlo in azione, immaginandolo come un maschio alpha pronto a prendere in mano la situazione, ma purtroppo così non è stato. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne è apparso piuttosto spento e fin da subito ha dimostrato di non avere la carica giusta per arrivare fino in fondo a quest’avventura.

Anche Ilary Blasi, durante la scorsa diretta, ha fatto notare al suo naufrago che si aspettava un atteggiamento completamente diverso da parte sua, ma lui si è prontamente giustificato affermando che deve ancora abituarsi alle atmosfere delle Honduras e che ci vorrà un po’ prima di tornare alla carica, ma ci riuscirà o quest’esperienza per lui non prenderà la piega che lui e il pubblico da casa speravano? Forse con l’arrivo dei nuovi concorrenti la situazione potrebbe migliorare. O chissà: peggiorare.

Andrea riuscirà a riscattarsi, visto che i telespettatori se lo aspettavano decisamente più pimpante durante il corso di quest’avventura televisiva?