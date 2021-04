Giusy Buscemi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Giusy Buscemi, attrice italiana ed ex modella, è fra le protagoniste di “Un passo dal cielo”: carriera e curiosità dell’interprete siciliana.

La giovane Buscemi è entrata nelle case degli italiani nel 2012 grazie a Miss Italia per poi continuare ad animare il piccolo e grande schermo in qualità di attrice. Giusy è nata a Mazzara del Vallo il 13 aprile del 1993 e ha dimostrato sin dai primi passi nel mondo dello spettacolo di avere le carte in regola per fare la differenza: oltre alle qualità interpretative, la Buscemi gode di una spiccata espressività che la rende indimenticabile agli occhi dei fan.

Quella semplicità nei tratti, gli occhi profondi, fanno sì che ogni sua interpretazione sia particolarmente emozionante. Il suo successo più recente è, senza dubbio, “Un passo dal cielo” arrivato alla stagione numero 6. La Buscemi recita al fianco di Daniele Liotti ed Enrico Ianniello.

Nome: Giusy Buscemi

Età: 27 anni

Data di nascita: 13 aprile 1993

Segno zodiacale: Ariete

Luogo di nascita: Mazzara del Vallo (SI)

Professione: Attrice, ex modella

Altezza: 175 cm

Peso: 61 Kg

Profili social: Instagram

Giusy Buscemi carriera

Nello specifico l’attrice arriva a recitare ben sei film al cinema, fra le varie apparizioni ricordiamo quella nella fortunata saga di Sydney Sibilia “Smetto Quando Voglio”, poi il piccolo schermo la aiuta ad ampliare il proprio successo già in ascesa e la vediamo in lavori come “I Medici”, “Il paradiso delle signore” e altre celebri fiction quali “Il giovane Montalbano” – con Michele Riondino nei panni del celebre Commissario in gioventù – e “Don Matteo” dove ha recitato nella nona stagione.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata Giusy è solare, semplice, ma anche molto estroversa. Sposata con il regista Jan Michelini da cui ha avuto due figli – Caterina Maria e Pietro Maria – adesso si gode i frutti di un amore duraturo con la voglia di togliersi ancora numerose soddisfazioni. Sui social è molto attiva, quasi 90 mila i follower su Instagram. La giovane interprete è pronta a mettersi nuovamente in gioco in altri contesti: la risposta del pubblico, sino a questo momento, è più che positiva.