Ricordate Travis Henry di Vite al Limite? Pesava 279 kg: ecco com’è oggi

Vite al Limite. Ricordate Travis Henry? Pesava ben 279 chili e aveva vera dipendenza dal cibo. Che fine avrà fatto oggi, dopo l’intervento del Dr. Nowsaradan?

Travis pesava quasi 300 chili e aveva una vera e propria dipendenza dal cibo. E’ stato uno dei personaggi più discussi dell’ottava stagione di Vite al Limite è sarà uno dei protagonisti del docu-reality in onda su Real Time.

La sua storia è particolare. Travis 31 anni, vive a Carrollton, in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 279 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan ha ottenuto buoni risultati, perdendo 109 kg per arrivare a 171 chilogrammi. Oggi infatti il ragazzo texano è riuscito ad abbattere i suoi chili di troppo e a ritrovare se stesso, anche grazie all’amore e l’impegno della moglie che gli è rimasta a fianco in questo lungo percorso di rinascita. Ecco com’è oggi Travis di Vite al Limite.

Vite al Limite: ecco com’è oggi Travis Henry

Travis Henry di Vite al Limite ha ripreso in mano la sua vita e con essa anche la sua passione per la musica. Durante le sue giornate non riusciva a fare più nulla senza il supporto del fratello e degli amici e per questo motivo aveva messo da parte anche la sua passione per la musica.

A dargli la spinta per migliorare la propria vita è stata la compagna a cui aveva promesso il tanto sognato matrimonio: l’amore ha salvato Travis Henry.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travis Henry (@88keys757)

Dalle foto pubblicate sui suoi canali social si vede chiaramente il grande cambiamento del 31enne. Tuttavia il giovane non è molto attivo sui social, preferisce vivere la vita lontano dai riflettori televisivi, al contrario di Samantha Mason che ha fatto dei suoi social un lavoro. Dopo la partecipazione a Vite al Limite e l’intervento, Trevis ha proseguito la sua normale vita di tutti i giorni – senza mai abbandonare la musica. Persino la moglie Yasmin ha un profilo privato.