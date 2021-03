Durissimo scontro tra Awed e Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021. Lo youtuber: “Mi ha minacciato, ho avuto paura”.

Durissima lite in diretta all’Isola dei Famosi 2021 tra Awed e Gilles Rocca. Tra lo youtuber e l’attore, il rapporto si è incrinato inesorabilmente. Dopo aver provato a chiarirsi sull’isola senza risultato, i due naufraghi si scontrano duramente in diretta.

Durante lo scontro sull’Isola, tra Awed e Gilles sono volate parole forti come mostra una clip trasmessa da Ilary Blasi. “Non mi fido di te, sei una persona altezzosa. Chi sei?”, chiede Awed.“Tu chi caz*o sei. Sei avvelenato da qualcosa che nessuno ti ha fatto. Sei cattivo, hai gli occhi cattivi”.

“Si è visto in puntata quanto sei aggressivo“, ribatte Awed. “Non ci giocare di queste cose”, si difende Gilles. “Che fai minacci? Sei volgare, aggressivo e minacci le persone con il tuo tono intimidatorio. Hai un problema con la rabbia“, afferma Awed. “Tu sei un bambino viziato e infame“, accusa Gilles. In puntata, poi, i toni s’infiammano ulteriormente.

Lite infuocata tra Awed e Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: i naufraghi si schierano

In diretta, Ilary Blasi pone l’accento sui toni e sulle parole usate sia da Awed che da Gilles Rocca. “Mi ha minacciato Ilary, mi ha detto che mi dava una bastonato. Quest’uomo è più grande di me di 14 anni, io sono un ragazzino. Ho avuto paura perchè nei suoi occhi c’era rabbia. Lui è un uomo aggressivo ed essendo da solo ho avuto paura”, afferma Awed in diretta.

Gilles Rocca chiama in causa Roberto Ciufoli che, da lontano, ha assistito alla scena. Pur non ascoltando le parole dette dai due naufragi, Roberto Ciufoli ritiene che l’atteggiamento di Awed sia stato provocatorio. “Quello che dicevano non potevo sentirlo perchè ero in acqua ma ho visto Awed con un atteggiamento molto provocatorio nei confronti di Gilles. E’ un teatrino costruito a misura di telecamera”, spieha Ciufoli.

Tommazo Zorzi difende Gilles Rocca esortandolo, però, a non cadere nelle provocazioni. “Ritengo che Awed abbia preso malissimo la nomination e se vuole continuare a fare questo gioco in maniera corretta deve imparare a reagire meglio alle nomination perchè ho l’impressione che stia rosicando. Detto questo, penso che tu sia un grosso provocatorio. Credo che tu abbia provato a provocare Gilles e devo bacchettare Gilles perchè non può cadere in queste provocazioni perchè poi tutto viene strumentalizzato”, conclude Zorzi.