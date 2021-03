Incidente Gilles Rocca: “Ho rischiato di perdere la vita, ora sto rinascendo”

Incidente Gilles Rocca: il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, con una foto pubblicata su Instagram, ha ricordato il momento in cui ha rischiato di perdere la vita.

Gilles Rocca è uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. L’attore è approdato in Honduras dopo aver conquistato anche il pubblico di Ballando con le stelle 2020. Con il suo fascino sta conquistando i cuori dei telespettatori che apprezzano anche l’amore che dimostra ogni giorno alla fidanzata Miriam Galanti.

Bello, sorridente e con un fisico scolpito, Gilles Rocca, in passato, è stato coinvolto in un incidente a causa del quale ha rischiato di perdere la vita. A raccontare tutto è stato lo stesso Gilles con una foto pubblicata su Instagram.

Gilles Rocca ricorda l’incidente: “L a mia faccia dopo un bruttissimo incidente che qualche anno fa ha rischiato di farmi perdere la vita”

Gilles Rocca, lo scorso gennaio, ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero con cui ha ricordato uno dei momenti più brutti della sua vita. Come si legge su Roma Today, era il 2014 quando Gilles fu vittima di un incidente che gli costò 15 giorni di prognosi. A distanza di anni, l’attore ha deciso di ricordare quel periodo condividendo la foto che potete vedere più in basso in cui mostra il viso con escorazioni evidenti.

“Spesso mettiamo una maschera, facciamo vedere che va tutto bene anche quando così non è… questa foto non è di scena, non è un trucco… è la mia faccia dopo un bruttissimo incidente che qualche anno fa ha rischiato di farmi perdere la vita. In quella situazione mi sono rialzato, non mi sono abbattuto e sono rinato… anche in questi giorni spesso metto una maschera, fatta di foto, di sorrisi, di momenti frivoli… anche in questo momento sto rinascendo…”, ha scritto su Instagram Gilles ricevendo tantissimi commenti da parte dei fan.



La scelta di Gilles di mostrarsi senza filtri con le sue fragilità ha conquistato ulteriormente tutte le persone che lo seguono.