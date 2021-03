Antonino Spinalbese e la proposta di matrimonio a Belen Rodriguez su Instagram: “Mi sposeresti anche domani?”. La Rodriguez risponde.

Antonino Spinalbese pubblica una nuova foto insieme alla fidanzata Belen Rodriguez e si lascia andare ad una proposta di matrimonio social. Bellissimi, uniti e sempre più innamorati, Belen e Antonino incantano e conquistano i fan con il loro amore che, presto, sarà coronato dalla nascita della piccola Luna Marì.

Antonino ha tuttavia spiazzato Belen rivolgendole una domanda ben precisa sui social. Sarà un’implicita proposta di matrimonio?

Antonino Spinalbese a Belen Rodriguez: “Mi sposeresti anche oggi?”. Lei risponde così

Sempre più innamorato di Belen Rodriguez con cui sta vivendo un grande amore, Antonino Spinalbese ha spiazzato tutti con una domanda rivolta alla showgirl argentina su Instagram. “Mi sposeresti anche domani?”, chiede il 25enne. “Anche domani“, è la risposta di Belen che non vede l’ora di conoscere la sua piccola Luna Marì di cui ha pubblicato la prima ecografia.

Di matrimonio, Spinalbese ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi a febbraio 2021.

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”, ha detto Spinalbese.

Con Belen ha trovato la donna che gli ha dato fiducia e serenità. Sui social, si mostrano sempre più uniti e affiatati e al suo fianco, la stessa Belen, ha deciso di rimettersi totalmente in gioco dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre. Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”, ha detto Spinalbese ancora a Chi.