Le tre figlie di Michellel Hunziker hanno nomi che richiamano il cielo, sono tutte bellissime ma soprattutto con l’argento vivo addosso (proprio come lei).

Michelle Hunziker è diventata negli anni una delle conduttrici televisive più amate della televisione italiana ma, quello che ha fatto di lei una donna vincente non soltanto in ambito professionale, è la sua capacità di essere una madre forte, presente ma anche e soprattutto allegra.

Dopo la nascita della prima figlia Aurora, quando era ancora molto giovane, Michelle ha dovuto affrontare momenti durissimi.

La prima figlia di Michelle: Aurora Ramazzotti

Nel periodo in cui era caduta nella rete di una setta che aveva cominciato a manipolare completamente la sua vita, Michelle ha temuto per la salute e addirittura per la vita della sua unica figlia. La bambina infatti veniva utilizzata come un tassello fondamentale per ricattare Michelle ma, proprio l’enorme affetto della showgirl nei confronti di sua figlia le permise di rompere i legami con quelle persone pericolose e tornare a godersi la sua bambina.

Successivamente Aurora ha attraversato un momento buio nel corso dell’adolescenza. Come ha spiegato lei stessa, infatti, tra i quattordici e i sedici anni “non voleva far altro che bere e pomiciare”, ribellandosi spessissimo all’autorità materna. Il risultato fu un rapporto molto conflittuale tra madre e figlia, rapporto che venne reso ancora più difficile dai continui paragoni che venivano fatti sui giornali tra il fisico e la bellezza di Aurora e quello di Michelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Solo crescendo, e maturando caratterialmente, Aurora è riuscita a superare la fase di conflitto ed è riuscita a costruire un rapporto bellissimo insieme a sua madre, al fianco della quale ha potuto fare anche le sue prime esperienze televisive conducendo Vuoi Scommettere? Lo show liberamente ispirato a un vecchissimo e amatissimo format della televisione italiana: Scommettiamo Che.

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, però, Michelle ha sposato un altro uomo e da lui ha avuto altre due figlie. Ecco chi sono e quanto assomigliano alla loro mamma.

Le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Tomaso e Michelle si sono sposati il 10 Ottobre 2014. La data non è stata affatto scelta a caso: corrispondeva infatti al primo compleanno della figlia Sole, nata appunto il 10 Ottobre 2013.

Poco meno di un anno dopo il matrimonio è nata la seconda figlia della coppia e la terza delle figlie di Michelle Hunziker, a cui è stato dato il nome di Celeste.

Come si può notare, Michelle ha scelto di dare alle proprie figlie nomi legati al sole e al cielo, quasi a voler riflettere l’ottimismo e la voglia di vivere che hanno sempre caratterizzato Michelle e che probabilmente, da madre, la showgirl spera di poter trasmettere alle sue figlie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Naturalmente Michelle ha anche con le “piccole” di casa un rapporto strettissimo e terribilmente affettuoso: con loro mamma Michelle organizza giochi e sessioni coccole con gli altri cuccioli di casa: due barboncini e l’ultimo arrivato, il levriero Odino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Come si può notare le due figlie minori di Michelle Hunziker sono la copia in miniatura della loro mamma e papà Tomaso, molto più giovane di Michelle, è pazzo di loro esattamente come lo è di sua moglie.

Non sono in molti a sapere, infatti, che è stato proprio Tomaso a corteggiare Michelle e a voler cominciare con lei, fin da subito una relazione seria. Il problema? Tomaso è molto più giovane di Michelle e lei temeva (forse con tutte le ragioni) che quel giovane rampollo di buona famiglia con lei volesse solo divertirsi. Le cose sono andate molto diversamente e oggi i due hanno una famiglia meravigliosa e serena.