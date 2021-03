Sono il contorno preferito della domenica, le patate al forno. Ma spesso si rischia di attaccarle: ecco il rimedio per non incorrere nell’errore.

Con il pollo o con la carne come con il pesce, le patate al forno sono il contorno che fa per tutti i gusti. Ma spesse volte incorriamo in un errore, quello di fare attaccare alla teglia proprio la parte più più buona e croccante la crosticina.

Un doppio problema perché in questo modo si perde la parte più buona delle patate e perché dopo dobbiamo perdere tantissimo tempo per scrostare la nostra teglia.

Ma come ovviare a questo problema e come avere delle patate al forno perfette e senza che restino attaccate?

Tutti i trucchi per non attaccare le patate alla teglia

A creare questo problema è l’amido delle patate. Quindi eliminato l’amido riusciremo anche a non incorrere in questo errore. Come fare ad ottenere questo risultato senza rovinare il gusto? Il primo consiglio che possiamo dare è quello di usare le patate meno ricche di amido.

Per le patate al forno sono quindi consigliate le patate gialle che sono quelle che resistono meglio alle alte temperature.,Da evitare assolutamente quelle bianche ricche di amido perché si attaccano e inoltre quando vengono cotte al forno si sfaldano e non sono affatto belle da presentare ad un pranzo. Quelle bianche invece sono ideali per gnocchi e purea tutti i piatti che hanno bisogno di patate schiacciate

Altro coniglio fondamentale è quello di mettere ammollo per almeno 30 minuti in acqua fredda le patate in modo da togliere l’amido e di non incorrere nell’errore di farle attaccare alla teglia. Quando le mettiamo a mollo dobbiamo anche avere cura di cambiare almeno due volte l’acqua e sciacquarle in questo modo le nostre patate avranno pochissimo amido

Ma i trucchi non sono finiti qui. Proviamo infatti a bollire le patate prima di cuocerle al forno, aggiungendo un pizzico di bicarbonato.

Grazie a questo stratagemma avremo poi in forno patate super croccanti

Ultimo ma non meno importate consiglio; abbondare nel condimento e ungere bene la teglia.