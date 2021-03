Milo Brunetti, chi è il fidanzato di Francesca Fialdini: curiosità e carriera

Francesca Fialdini è fidanzata con Milo Brunetti. Professione e curiosità sulla dolce metà della nota presentatrice Rai.

Francesca Fialdini, tv e non solo. La celebre conduttrice radiotelevisiva è molto presente nelle realtà mediatiche del nostro Paese. Volto noto, ma anche donna di classe e particolarmente fascinosa. Al punto che, più volte, hanno sottolineato come riesca a catturare il cuore degli ascoltatori grazie alla propria intelligenza, bellezza e femminilità.

Qualità peculiari che non hanno mai distolto l’attenzione dalla professionalità che la presentatrice di Massa mostra in ogni diretta. Una vita, la sua, fitta di impegni che non le ha impedito di trovare l’amore. Da qualche tempo, infatti, la donna è impegnata in una relazione con l’odontoiatra Milo Brunetti.

Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini

La Fialdini, tendenzialmente molto riservata sul proprio privato, si è lasciata sfuggire di avere un compagno nel corso della fortunata trasmissione “A ruota libera”. La relazione fra i due andrebbe a gonfie vele: complicità e passione, al punto che ci sarebbe già il pensiero dei figli insieme ma non è impellente: “Faccio i conti con il tempo – ha più volte ribadito la Fialdini – se non riesco a fare qualcosa ho già il piano B e C”. Non è tempo di disperare, dunque. Milo Brunetti ha rapito il cuore di un volto noto della televisione italiana, ma non intende dare spettacolo.

Proprio questa discrezione è un valore aggiunto: qualcosa in più si è saputo nel momento in cui l’uomo ha contratto il Coronavirus, ma a parte le ragioni di natura medico-sanitaria non è dato sapere null’altro su una relazione che prosegue lontano dai riflettori. Forse il segreto della loro complicità è proprio la riservatezza. Anche se Brunetti, sul proprio account social, ha modificato lo stato sentimentale: “fidanzato ufficialmente”, taggando la presentatrice. La questione è seria, dentro e fuori i social.