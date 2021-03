L’alta moda online su MODES di Leonardo Carpinteri

Trovare dei capi d’alta moda online non è mai stato facile: fino a qualche anno fa chiunque volesse acquistare un vestito o degli accessori ricercati era costretto a recarsi in una boutique fisica, anche perché il servizio deve essere all’altezza delle proprie aspettative ed esigenze.

L’esperienza che si riesce a vivere all’interno di una boutique non ha nulla a che fare con quella del negozio online, o almeno era così fino a quando non è stato aperto l’e-commerce di MODES.

La boutique di moda italiana più famosa è sbarcata infatti nel mondo del web e adesso finalmente tutti gli appassionati di fashion luxury possono fare i loro acquisti online, all’interno di un portale che non si può certo definire il solito e-commerce. Lo store di MODES infatti punta tutto sulla qualità, che si ritrova non solo nell’accurata selezione di capi d’alta moda operata da Leonardo Carpinteri ma anche nel servizio, nell’attenzione al cliente. Chi acquista su MODES sa di poter vivere un’esperienza che è come quella della boutique vera e propria, in cui trovare consigli di stile per un look mai banale e sempre di tendenza.

Una selezione accurata di capi per non essere mai banali

Gran parte dell’enorme successo dello store online di MODES è dovuto alla competenza di Leonardo Carpinteri e alla sua grandissima esperienza nel settore dell’alta moda. All’interno del portale non troviamo solamente capi provenienti dalle ultime collezioni e dunque di tendenza ma molto di più. Vestiti ed accessori vengono di volta in volta selezionati con cura, anche in base alle reali preferenze dei clienti, che amano indossare capi esclusivi per non apparire mai banali.

Vastissima scelta di capi e accessori dei migliori luxury brand

Nello store online di MODES troviamo una vastissima scelta di capi ed accessori e questo è sicuramente un vantaggio che solo un e-commerce è in grado di offrire. Leonardo Carpinteri inserisce sempre nella sua selezione i brand d’alta moda ed i designer più blasonati come Balenciaga, Gucci, Prada, Alexander McQueen, Jil Sander, Valentino e moltissimi altri. Tra le proposte troviamo però anche designer emergenti, che sanno interpretare al meglio i gusti e le tendenze dei più giovani. Ce c’è dunque per tutti gli stili, perché l’obiettivo di MODES è rendere il cliente felice e permettergli di sfoggiare un look ricercato e di tendenza, che rispetti i suoi gusti.

MODES: un servizio d’alto livello anche online

Ciò che rende lo store online di MODES davvero unico è il servizio clienti, di altissimo livello, che permette di vivere un’esperienza soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Si tratta dopotutto di una boutique 3.0, in cui il cliente viene sempre posto in primo piano ed assecondare i suoi desideri diventa una vera e propria missione. Lo staff è sempre pronto a fornire consigli e suggerimenti di stile ma non solo: è stato di recente inaugurato anche il nuovo servizio di personal shopping virtuale, che permette di scoprire le varie collezioni con l’aiuto di un esperto, in grado di fornire consigli di look mirati ed originali.