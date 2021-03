Uomini e Donne oggi 24 marzo: incidente in studio per Gemma Galgani

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 24 marzo: incidente in studio per Gemma Galgani che cade dalle scale e si sbuccia le ginocchia.

Gemma Galgani sarà la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 24 marzo. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, infatti, alle 14.45 dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione del 12 marzo scorso di cui è stata una protagonista indiscussa Gemma prima con un incidente in studio e poi con un confronto con Maurizio Giaroni, il cavaliere che ha deciso di ricominciare a frequentare dopo aver chiuso con lui sentendosi presa in giro.

Quella di oggi, dunque, dovrebbe essere una puntata totalmente dedicata a Gemma Galgani, ma cosa accadrà nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani cade dalle scale e resta senza cavalieri

Quella registrata lo scorso 12 marzo e che dovrebbe andare in onda oggi, non è stata una puntata facile per Gemma Galgani. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, la puntata si aprirà con un filmato in cui Gemma si mostrerà entusiasta per la decisione condivisa con Maurizio Giaroni di ricominciare a sentirsi e a frequentarsi. Gemma, poi, entrerà in studio e, al termine della passerella, all’altezza degli ultimi scalini, cadrà.

La dama di Torino si sbuccerà entrambe le ginocchia dalle quale uscirà del sangue al punto che Maria De Filippi la farà uscire dallo studio per farla medicare. Il commento ironico di Tina Cipollari non mancherà mentre la conduttrice farà accomodare al centro dello studio anche Maurizio Giaroni.

Il cavaliere e Gemma racconteranno di aver trascorso la serata insieme, di aver visto il Festival di Sanremo e di essersi scambiati anche un bacio. Nonostante tutto, Maurizio sarà criticato e accusato di non provare una vera attrazione per Gemma. Di fronte alle critiche di Tina Cipollari, Maurizio deciderà di lasciare il programma. La Galgani proverà a fargli cambiare idea trattenendo a stento le lacrime. Maurizio, però, non cambierà idea e come ballo d’addio si abbracceranno sulle note di “Musica leggerissima”.

Gemma, così, si ritroverà nuovamente senza pretendenti e non mancherà il solito siparietto con Tina Cipollari.