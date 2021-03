Alessio Zucchini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alessio Zucchini, chi è il giornalista del Tg1: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Alessio Zucchini è un giornalista del Tg1 ed è uno dei volti più popolari del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. Alle sue competenze è spesso affidata la conduzione dell’edizione delle 20, ma chi è davvero Alessio Zucchini? Quanti anni ha? E’ sposato? Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Età, altezza e carriera

Alessio Zucchini è nato il 18 settembre del 1973 a Umbertide, un paese in provincia di Perugia. Dopo il diploma, si è trasferito a Torino iscrivendosi presso la facoltà di Scienze della comunicazione. Il suo sogno è sempre stato quello di fare il giornalista. Sogno nato seguendo i genitori che avevano una radio locale. Dopo uno studio intensio, Zucchini è riuscito a realizzare il suo grande sogno.

Dopo la laurea si è così iscritto alla Scuola di Giornalismo della Rai e proprio per Rai inizia a lavorare nel 2003. Ha lavorato in diversi programmi della Rai come Uno Mattina Estate ed è diventato un volto popolare del Tg1.

In un’intervista rilasciata il 6 dicembre 2019 a Vieni da me, parlando del suo lavoro, a Caterina Balivo, ha raccontato: “In Tv i tempi sono limitati, puoi raccontare quello che vedi, quello che trovi in un minuto, al massimo un minuto e mezzo. Tutto quello che resta fuori e mi interessa, mi colpisce, mi emoziona, lo scrivo sul blog La zucca bacata”.

Vita privata

Molto riservato, della vita privata di Alessio Zucchini si sa solo che è sposato e ha due figli di cui una bambina di nome Emma. A Vieni da me, il 6 dicembre 2019, ai microfoni di Caterina Balivo, il giornalista ha svelato qualche dettaglio in più del suo privato parlando della madre.

“Mia madre mi ha avuto quando aveva 16 anni. E’ stata una mamma. Molti dicono che quando hai una mamma giovane diventa tua amica. Non è vero, è stata una vera mamma e poi essendo giovane riusciva a beccare meglio le mie marachelle”.