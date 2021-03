Isola dei Famosi 2021 come il Grande Fratello Vip: Zorzi spoilera tutto

L’Isola dei Famosi 2021 come il Grande Fratello Vip: l’edizione condotta da Ilary Blasi sarà più lunga del previsto, Zorzi spoilera.

L’Isola dei Famosi 2021 segue l’esempio del Grande Fratello Vip 2020, almeno per quanto riguarda la durata. La quinta edizione del Grande Fratello Vip, partita lo scorso 14 settembre, si è conclusa lunedì 1° marzo. Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Dayane Mello hanno così trascorso quasi sei mesi nella casa di Cinecittà.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, pur non dovendo trascorrere sei mesi in Honduras, dovranno affrontare un’edizione più lunga del previsto. A spifferare tutto è Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi svela quanto durerà l’Isola dei Famosi 2021

Se Ilary Blasi ha spoilerato l’esistenza di Paradise Island durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi spoilera la durata della quindicesima edizione del reality show che, quest’anno, è condotto per la prima volta da Ilary Blasi che ha ereditato la conduzione da Alessia Marcuzzi.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Tommaso Zorzi durante un’intervista rilasciata sul profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni, l‘Isola dei Famosi dovrebbe terminare il 2 giugno.

“Sarà una edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”, ha svelato l’opinionista che è titolare di uno spazio tutto suo all’interno di ogni puntata del reality intitolato “Punto Z”. L’opinionista dell’Isola si diverte a dare i voti ai naufraghi. Durante la terza puntata, ha detto:

“La prima z è zen, per Drusilla: è molto calma, ma il suo atteggiamento non vorrei fosse una scusa per rimanere nel suo involucro, senza esporsi. Poi abbiamo z come zoom: c’è un eyeliner gate per Fariba. Era truccatissima, come ha fatto ad avere un eyeliner del genere? Poi z come zerbino, per il comportamento di Awed con Vera Gemma, le ronza sempre intorno, forse è cotto. Z come zucca, quella che ha dimentica Miryea lanciandosi dall’elicottero: non ci siamo proprio, speriamo si riprenda”. Cliccate qui per vedere il video.

Tommaso Zorzi, dunque, delizierà il pubblico di canale 5 con i suoi Punti Z fino al 2 giugno. I naufraghi resisteranno così a lungo alle prese con il poco cibo e la tensione che comincia a creare i primi malumori tra i concorrenti?