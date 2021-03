Andrea Cerioli nel cast dell’Isola dei Famosi: il suo ruolo spiazza

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, secondo Chi sarà all’Isola dei Famosi. Il suo ruolo sembrerebbe essere del tutto nuovo.

Andrea Cerioli è il noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a numerosi programmi televisivi. Il suo esordio è avvenuto qualche anno fa durante un’edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi per poi approdare negli studi Elios di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Quell’esperienza, però, non si concluse nel migliore dei modi e ben presto Andrea venne scelto per diventare uno dei tentatori di Temptation Island, dove riuscì a catturare le attenzioni dell’ex fidanzata di Andrea Zenga per poi rivestire i panni di tronista e trovare l’anima gemella con Arianna Cirrincione.

Ora, a distanza di qualche tempo, Andrea è pronto a tornare di nuovo sul piccolo schermo degli italiani e per l’occasione sembra che il programma scelto per lui sia l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, di cui recentemente è stato svelato il suo cachet da capogiro per la conduzione. Il suo nome però non è ancora apparso attraverso la produzione o la conduttrice, ma il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini sembra confermare la sua presenza all’interno del reality show di canale 5, rivelando in anteprima anche il suo ruolo. Ruolo che ha spiazzato e non poco gli utenti della rete. Ecco che cosa si legge sul settimanale:

“Andrea, l’ex tronista di Uomini e Donne, è stato annunciato nel cast dell’Isola dei Famosi ed è anche partito per l’Honduras. Purtroppo però, almeno per il momento, di lui si è persa ogni traccia. La verità è che lui si trova davvero sull’isola, ma non insieme agli altri concorrenti ma in albergo ed è una riserva ed entrerà quando uno dei concorrenti sceglierà di ritirarsi“ conclude l’articolo in questione.

Andrea Cerioli è nel cast dell’Isola dei Famosi soltanto nel caso in qualcuno abbandoni? Staremo a vedere come si evolveranno le cose. Intanto questa non è l’unica novità per l’ex tronista. In quanto tornerà in tv anche con un progetto che vede coinvolta la sua compagna. Ecco quale.

Andrea Cerioli: il nuovo progetto prima dell’Isola dei Famosi

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione compariranno insieme in uno degli appuntamenti di Mtv Cribs, il nuovo programma dell’ex rete musicale dedicata ad un pubblico di più giovane, che è incentrata sull’arredamento delle case dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Intervistata da Novella 2000 ha raccontato come mai lei ed Andrea hanno scelto di prendere parte al progetto, raccontando anche che durante il corso del programma il pubblico del piccolo schermo avrà modo non solo di vedere la loro casa ma anche di conoscere un po’ di più quella che è la loro vita quotidiana.

“L’idea di prendere parte a questo nuovo progetto in realtà non è nata da noi, ma dai nostri fan. In tanti, sapendo che abbiamo cambiato casa da circa un anno, sono molto curiosi a riguardo e ci hanno chiesto di poterla vedere. Ci sono arrivare molte richieste a riguarda e per questo motivo abbiamo deciso di dare un’occhiata alla versione americana del format e soltanto dopo averla vista abbiamo scelto di dire di sì all’offerta che ci aveva fatto la produzione. Il programma è molto carino e ci siamo chiesti perché non prenderne parte dopo di tutto” ha confidato Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli.

“Durante la messa in onda dello show, si vedrà proprio quello di cui i fan sono più curiosi. Ma oltre a mostrare casa nostra, abbiamo anche raccontato quella che è la nostra vita di tutti i giorni, quella privata. Io ed Andrea ci alziamo al mattino e dopo aver fatto colazione, io parto come un razzo a fare le varie faccende domestiche. Poi dopo ci dedichiamo al pranzo ed ognuno sbriga le sue faccende. In tutta onestà credo sia un po’ la vita che fanno tutti quanti. Nulla di particolarmente diverso dal solito“ ha concluso Arianna, che però sembrerebbe non aver fatto nessun accenno alla possibile partecipazione del suo fidanzato al programma di Ilary Blasi, che di settimana in settimana sta convincendo sempre di più il pubblico del piccolo schermo.

Qualora Andrea Cerioli sarà all’Isola dei Famosi sarà per lui una bella opportunità di farsi conoscere, in una veste un po’ diversa, dal pubblico del piccolo schermo, che insieme alla sua compagna avrà modo di poterlo ammirare anche nel loro nuovo progetto Mtv Cribs.