Lui le chiede di dimagrire, la vendetta di lei diventa virale

Se lui ti consiglia di perdere qualche chilo ecco la risposta giusta per fargli passare la voglia di giudicare il tuo peso.

L’argomento peso, forma, dieta riguarda molte coppie. Solitamente la vita matrimoniale ci fa ingrassare, soprattutto alla donna fa questo effetto e i motivi sono scientifici, i nostri partner continuano a ritagliarsi del tempo per se stessi e per restare in forma, a differenza delle donne che tra il lavoro, la casa ed i figli hanno ben poco tempo per se stesse. E come se non bastasse il nostro amato partner non manca di farci notare i nostri chili di troppo. La storia che stiamo per raccontarvi riguarda proprio questo argomento. La straordinaria risposta di lei ha reso questa storia virale. Ecco cosa è accaduto.

Lui le consiglia di dimagrire, le si vendica facendo sbellicare il web

Questa coppia di innamorati incorre in una scaramuccia. Lui le fa capire che negli ultimi tempi ha preso qualche chilo di troppo e le consiglia di dimagrire. Per addolcire la pillola le regala un vestitino evidentemente troppo piccolo per lei, secondo lui è un modo carino per incentivarla a perdere peso. Le dice che amerebbe vederla entrare in quel vestitino e immagina già tutto il suo splendore. Secondo lui non le avrebbe detto nulla di offensivo ma lei non sembra prenderla con altrettanta filosofia e la sua risposta non passerà inosservata.

Mike è il nome del protagonista di questa storia. In occasione del compleanno della moglie le regala un un vestitino convinto di motivarla a perdere peso. Lei si offende e si vendica. Il tutto viene documentato in un video TikTok che colleziona moltissime condivisioni.

Nel video che potete vedere anche voi perché lo abbiamo allegato in fondo a questo articolo, è Mike a raccontare la sua esperienza e la vendetta della moglie dopo aver ricevuto quel regalo inaspettato.

Pensava di aver trovato il modo giusto per dirle di essere ingrassata troppo, ma ha capito a proprie spese che in nessun caso ad una donna va toccato l’argomento peso.

Tornando al racconto, come anticipato tutto ebbe inizio quando in occasione del compleanno della moglie, Mike si presentò con un pacco contenente un vestito evidentemente troppo stretto per la moglie e questo biglietto: “Non vedo l’ora di vederti con questo addosso”.

Lui era convinto di essere stato astuto e di non aver ferito i suoi sentimenti ma di averla solo motivata a perdere peso. Quello che non avrebbe mai immaginato è che lei non avrebbe affatto gradito questo regalo e che avrebbe preso la decisione di vendicarsi in un modo molto originale.

La vendetta della moglie di Mike

Qualche giorno dopo il compleanno della moglie Mike, ignaro di quanto la moglie non abbia gradito il regalo ricevuto dal marito, trova un pacchetto. Lo scarta e resta sorpreso nel trovarvi un pacco di preservativi.

I preservativi erano di una taglia extra-large, evidentemente troppo grandi per lui.

Al pacco di preservativi era allegato un biglietto che diceva: “Non vedo l’ora di vederti indossare questi” .

La moglie si è vendicata ripagandolo con la stessa moneta.

Il video postato da Mike è diventato rapidamente virale su TikTok . Gli utenti si sono divertiti al punto che il video è stato condiviso da ogni parte del mondo, Stati Uniti, Messico, Spagna, fino ad approdare sui nostri social network. Chi la fa l’aspetti è un concetto universale. Se ancora non avevi visto il video, puoi vederlo ora.