Spesso accade che il peso forma di una donna svanisce dopo il matrimonio. Le donne aumentano di peso dopo il matrimonio, ecco il motivo scientifico.

“Un vecchio detto oltre manica recita: “Le donne ingrassano dopo il matrimonio, gli uomini dopo il divorzio”, questo detto oggi è stato confermato da uno studio.

A fare luce sulla questione ci hanno pensato i sociologi dell’Università dell’Ohio. Secondo un loro studio e le osservazioni condotte, hanno concluso che negli anni successivi al matrimonio le donne tendono ad aumentare di peso per una serie di motivi.

Perché le donne ingrassano dopo il matrimonio?

Avete notato anche voi gli effetti ingrassanti del matrimonio? Il corpo di una donna sposata non assomiglia molto a quel corpo esile e fragile della donna quando non era ancora la regina del focolare. Accade spesso, ma qual é la vera ragione?

In realtà le ragioni sono diverse, questo aumento di peso si può verificare a seguito di alcuni cambiamenti importanti nello stile di vita.

Le responsabilità, i figli, il lavoro e la casa potrebbero non lasciare molto spazio all’attività fisica. A questo si aggiunge la pressione delle responsabilità che aumenta lo stress. Infine si aggiungono le eventuali gravidanze.

Quel che è certo secondo le conclusioni dello studio sopra citato, è che al di là del motivo, la donna effettivamente tende ad ingrassare dopo il matrimonio. Lo studio ha esaminato più di 10.000 americani e ha confermato che la controparte maschile non ingrassa dopo il matrimonio ma tende a farlo dopo il divorzio.

Le donne con la vita matrimoniale incorrono in un notevole cambiamento di vita. I sociologi dopo aver intervistato 10.000 persone, hanno scoperto che il 46% delle donne sposate ha un indice di massa corporea più grande rispetto a quelle single.

Le possibili motivazioni, come vi abbiamo accennato, sono molte. I sociologi hanno stilato una lista precisa di ben 12 motivazioni, le motivazioni più comuni riguardano l’aumento dei livelli di stress e la mancanza di attività fisica.

12 motivi per cui le donne aumentano di peso dopo il matrimonio

1) Non fanno più la dieta

Approfittando delle gioie della vita coniugale le donne cucinano per deliziare la famiglia e spesso cedono al richiamo culinario eccedendo. Cene fuori e nuove ricette favoriscono l’aumento di peso.

2) Cedono alle voglie

La convivenza favorisce momenti di intimità e rende i rapporti più frequenti. Sapevate che fare l’amore aumenta l’appetito? Oltre a farti bruciare calorie, fare l’amore fa venire voglia di mangiare. Queste voglie di stuzzichini ipocalorici fanno ingrassare. Prova a non cedere alla voglia di spuntini dopo aver fatto l’amore oppure cerca di prediligere cibi sani e poco grassi, poco zuccherati e poco salati.

3) Sono piene di impegni

La vita da single è orientata su se stessi e sui propri bisogni, si ha molto tempo se si deve dedicarlo tutto ad un’unica persona. Prendersi cura della famiglia implica un dispendio di tempo molto maggiore. Dopo il matrimonio difficilmente si riesce a ritagliare del tempo per se stessi. Secondo le conclusioni dello studio, i vincoli matrimoniali duplicano gli impegni soprattutto nel caso di donne mamme lavoratrici. Questa mancanza di tempo influisce molto sull’attività fisica che è la prima a venire meno. Questa carenza unita ad un livello di stress elevato e alla mancanza di sonno porta inesorabilmente verso il sovrappeso.

4) Sono molto stressate

Le responsabilità aumentano dopo il matrimonio e così anche i livelli di stress. La situazione è particolarmente difficile per le donne che lavorano. Come ben saprete, lo stress è una delle principali cause di aumento di peso. In caso di stati di stress il livello di zucchero nel sangue aumenta. Il cortisolo, l’ormone dello stress, raggiunge un picco che causa un accumulo di grasso. Inoltre eventuali sbalzi ormonali peggiorano l’aumento di peso.

5) Lo stile di vita sedentario favorisce l’aumento di peso

I molteplici impegni alterano il ritmo lavoro-sonno, spesso le ore di sonno si riducono in modo da permettere alla donna di ultimare gli impegni. La carenza di sonno e uno stile di vita sedentario che si verifica a causa di mancanza di tempo da dedicare a se stessi, favoriscono l’aumento di peso. A lungo andare la sedentarietà unita alla carenza di sonno può portare al sovrappeso cronico. Praticare regolare attività fisica è una condizione necessaria per la propria salute psicofisica ed il proprio peso forma.

6) Il metabolismo cambia dopo 30 anni

Il metabolismo basale (ovvero il dispendio di energia a riposo) dei vent’anni purtroppo non è lo stesso dei trent’ anni. Per non parlare di quello dai 40 anni in poi, il metabolismo basale diminuisce del 2% ogni 10 anni. Per ovviare a questo fattore fisico, è necessario essere attivi il più possibile. Correre, fare fitness, sono tutte possibili attività da praticare anche in casa nei ritagli di tempo per mantenere il proprio peso forma.

7) I pasti in famiglia sono più numerosi

La vita matrimoniale è ricca di incontri a pranzo e cena on amici e parenti, i pasti sono sempre una buona occasione per stare un pò insieme. Purtroppo questi incontri culinari favoriscono l’aumento di peso. Di solito accompagniamo piatti pieni di calorie a bevande alcoliche. Ricordiamo che l’alcol favorisce l’aumento di peso.

8) Si trascurano

Il matrimonio tende a farci lasciare andare, sia gli uomini che le donne tendono a trascurarsi. La voglia di piacere fisicamente agli altri è più forte quando si è single. A questo si aggiunge che in casa il frigo e la credenza sono sempre a portata di mano e controllarsi è più difficile. Con il frigorifero a portata di mano, le voglie di stuzzichini si controllano con maggiore difficoltà e di conseguenza l’aumento di peso non tarda a manifestarsi. Queste abitudini portano ad un eccesso di peso che non fa bene al tuo aspetto né al tuo benessere.

9) Cambiano le abitudini alimentari

Dopo il matrimonio, le abitudini alimentari cambiano perché avviene un incontro tra le abitudini di uno e quelle dell’altro. Se uno dei due predilige il cibo ricco anche l’altro tenderà a consumare più calorie e di conseguenza tenderà ad aumentare di peso.

10) Cambiano la routine lavoro-sonno

Abbiamo spiegato nel punto precedente come i numerosi impegni della vita coniugale riducano il tempo che dedicavamo a noi stessi, alla pratica delle attività fisiche e persino al tempo dedicato al sonno. La vita sedentaria favorisce l’aumento di peso, così come i livelli di stress e la carenza di sonno.

11) Vivono un carico di emozioni

Un altro nemico del controllo del peso è il carico emozionale. Gestire una famiglia non è semplice. Lo stress e le diverse emozioni provate possono richiedere una compensazione e spesso questa gratifica si ottiene attraverso il cibo. Si tratta di fame psicologica ed è molto difficile non cedere alla tentazione.

12) I pasti da asporto sono più numerosi

Lavorare, fare la spesa, pulire casa e mantenere una parvenza di vita sociale non lascia molto tempo per stare dietro i fornelli. Quando il tempo viene meno a volte si approfitta delle consegne a domicilio, pasti pronti, consegnati a casa, pochi piatti sporchi, un’alternativa molto allettante, un unico inconveniente, questo tipo di cibo è nemico del nostro peso. Solitamente si tratta di cibi ad alto contenuto di grassi, sale e zuccheri, il classico cibo da evitare.