Gabriele Massarutto, marito di Maria Giovanna Elmi: “Come se fosse ieri”

Gabriele Massarutto è il marito di Maria Giovanna Elmi e nonostante i tanti anni trascorsi insieme si amano come il primo giorno.

Gabriele Massarutto è il marito della fatina più amata dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Ovviamente parliamo di Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice televisiva nonché volto della tv nostrana. I due, nonostante siano legati da moltissimi anni, come rivelato da loro stessi durante un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele a Storie Italiane, si amano come se fosse il primo giorno che si sono conosciuti. Segno che il loro sentimento è più sincero e profondo che mai.

Nonostante Giovanna sia un volto noto del piccolo schermo, suo marito, che nulla ha a che fare la sua professione con il mondo dello spettacolo, è piuttosto riservato e molto restio ad apparire in tv. Ma nonostante ciò i fedeli sostenitori della Elmi, che non fatevi ingannare dall’era tecnologica perché sono ancora tanti, sono curiosi di sapere qualche notizia in più sull’uomo che le ha rubato il cuore.

Gabriele Massarutto, il marito di Mariagiovanna Elmi, è un uomo molto riservato e nonostante tutto abbiamo qualche curiosità da svelarvi su di lui e sul loro matrimonio.

Gabriele Massarutto: chi è il marito di Maria Giovanna Elmi

Gabriele Massarutto e sua moglie Mariagiovanna Elmi sono nati lo stesso anno a pochi giorni di differenza. Lei, infatti, è nata il 25 agosto del 1940, mentre lui 5 giorni dopo, venendo alla luce il giorno 30. I due si sono conosciuti nel 1986 e la loro storia sembra non avere nulla da invidiare a quella dei migliori film d’amore. Il motivo?

E’ stato il destino a farli incontrare. Pensate che Maria Giovanna, all’epoca, lavorava a Sereno Variabile e rimase bloccata, nel tentativo di raggiungere l’aeroporto, insieme a tutta la sua troupe, sul bus che avrebbe dovuto condurla a destinazione. Così il sindaco di Tarvisio decide di aiutare la conduttrice, inviando loro dei volontari che potessero accompagnarli verso la meta predestinata ed indovinate un po’ chi aiutò lei? Proprio Gabriele. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine. Basti pensare che il loro amore è vivo più che mai ancora oggi.

Nato nel Friuli di Venezia Giulia, Gabriele non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. In quanto gestisce, n’è a capo, un’azienda di energia elettrica. Ha però due forti passioni: quella per lo sport e quella per la musica.

Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto oggi sono più innamorati che mai e sui profili social di lei non di rado è possibile trovare qualche scatto che li immortala insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariagiovanna Elmi (@mariagiovannaelmi)

La conduttrice, tra l’altro, durante una recente intervista a Il Corriere, ha anche rivelato che essendo loro nati a pochi giorni di distanza, sono soliti organizzare una grande ed unica festa di compleanno a cui hanno preso parte perfino 500 invitati. Non durante il periodo di pandemia, ovviamente, ma quando tutto questo poteva essere ancora associato alla normalità.