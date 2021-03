Roberto Ciufoli ancora assente all’Isola dei Famosi 2021: ecco come sta il naufrago dopo l’infortunio subito durante la prima puntata.

Come sta Roberto Ciufoli? L’attore non è presente in palapa durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Durante la prova della prima puntata, l’attore si è infortunato ad una spalla e, per il momento, non può unirsi al gruppo degli altri naufraghi in spiaggia. Durante il primo appuntamento con il reality, Massimiliano Rosolino ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’attore.

“Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato”.

Come sta, dunque, Roberto Ciufoli? A svelare ancora le condizioni di Ciufoli è l’inviato Massimiliano Rosolino.

Roberto Ciufoli non ha nulla di rotto: come sta il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021

Roberto Ciufoli sta bene, non ha nulla di rotto e, nei prossimi giorni, dovrebbe unirsi al resto dei naufraghi dando ufficialmente inizio alla sua avventura sull’Isola dei Famosi 2021.

“Una bella notizia ce l’ho. Roberto sta assolutamente bene. Non ha nulla di rotto. Per fortuna hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e quindi, appena sarà possibile, tornerà per dare una mano ai suoi compagni, anzi al suo gruppo. Ma in questo caso siamo tutti quanti solidali. Per Roberto quindi tutto ok”.

Dopo l’infortunio che ha subito durante la prima prova immunità della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, Ciufoli è stato sottoposto ad una serie di controlli medici che, fortunatamente, hanno confermato l’assenza di problemi seri per l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Ciufoli (@robertociufoli_official)

Ciufoli, dunque, lunedì 22 marzo, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, sarà presente in palapa insieme agli altri naufraghi e sarà pronto ad aiutare il proprio gruppo pescando e andando a caccia di cibo per riuscire a sopravvivere. Roberto Ciufoli si unirà al gruppo dei Rafinados unendosi ad Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar, Brando Giorgi e Miryea Stabile.