Nuova gaffe di Ilary Blasi durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021: la conduttrice tira in ballo il Grande Fratello.

Non c’è puntata dell’Isola dei Famosi 2021 senza gaffe di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo aver chiamato la “palapa” “patata” scatenando l’ilarità dei telespettatori, ma anche del pubblico presente in studio e degli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, ha commesso un’altra gaffe.

Colpa di un lapsus involontario a causa del quale la gaffe della Blasi non è sfuggita ai telespettatori attenti che sono tornati indietro nel tempo, precisamente al periodo in cui conduceva il Grande Fratello Vip. Complice anche la presenza di Tommaso Zorzi in studio, la mente di Ilary ha pensato alla casa del Grande Fratello portando la moglie di Francesco Totti a commettere una piccola gaffe.

La gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021: “Chi dovrà abbandonare la casa”

Ilary Blasi, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, per un istante, ha pensato di condurre ancora il Grande Fratello Vip di cui è stata la padrona di casa per tre edizioni prima di lasciare il testimone ad Alfonso Signorini. Ricordando quell’avventura professionale, la Blasi ha commesso una piccola gaffe scatenando l’imbarazzo dei presenti in studio.

“Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte…”, sono state le parole di Ilary Blasi. Superato l’imbarazzo, con l’aiuto di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, pronti a supportarla in qualsiasi momento, Ilary ha commentato ironizzando sull’accaduto.

“La prossima volta vieni qui in studio a portarmelo se hai il coraggio!“, ha detto facendo riferimento al tapiro già ricevuto da Valerio Staffelli per la gaffe della “patata” commessa durante la prima puntata. “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata”, aveva detto durante la sera del debutto.

Lo spirito della casa del #GFVIP che esce da Cinecittà e supplica Ilary di tornare a Settembre. pic.twitter.com/vgUOWcxtSR — Trash Italiano (@trash_italiano) March 18, 2021

Nel corso della serata, vestita di rosso, la conduttrice ha poi condotto senza problemi non rinunciando alle sue battute e al suo accento romano divertendosi di fronte alle immagini dei naufraghi alle prese con la loro vita in Honduras.