Tiziana De Giacomo, moglie di Maurizio Casagrande: “Manchi da un anno”

Tiziana De Giacomo è la moglie del grande attore Maurizio Casagrande, anche lei come suo marito è un’attrice teatrale.

Tiziana De Giacomo è la moglie di Maurizio Casagrande, il grande attore partenopeo che fa parte del cast dell’ultima edizione di Stasera tutto è possibile, il programma che Stefano De Martino ha ereditato da Amadeus.

Maurizio, nonostante sia molto amato dal pubblico che da sempre lo sostiene, è molto riservato su quella che è la sfera privata della sua vita, ma i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere qualche notizia in più su di lei e in particolare su sua moglie Tiziana. Tiziana, proprio come lui, è un’attrice ed i due hanno avuto anche modo di collaborare insieme sui palchi teatrali di tutta Italia, prima che la pandemia stravolgesse le nostre vite. Tant’è che lei, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post confidando di essere da un anno a questa parte, data in cui i teatri sono stati chiusi, la mancanza del suo lavoro.

Tiziana De Giacomo, la moglie di Maurizio Casagrande, non è soltanto un’appassionata dell’arte teatrale, ma anche di quella culinaria. Scopriamo qualche info in più su di lei.

Tiziana De Giacomo: chi è la moglie di Maurizio Casagrande

Tiziana De Giacomo è nata il 1983 a Napoli e proprio come suo marito è un’appassionata di arte, non solo per quanto riguarda quella della recitazione, ma anche del bel canto. La sua carriera teatrale è iniziata nel 2008, grazie ad una collaborazione con Pappi Corsicato. L’anno seguente, invece, ha preso parte a Miss Italia e l’anno dopo ancora ha iniziato a lavorare anche con Maurizio Casagrande. Spesso, infatti, è comparsa in numerose sue pellicole.

Di recente, sul suo profilo Instagram, ha lanciato un nuovo progetto che sposa la passione per l’arte culinaria. Ha aperto un profilo, Mezza Chef, che propone ai suoi followers gustose ricette, che hanno lo scopo non solo di rallegrare il palato ma anche quello di mantenere una certa linea. Il progetto, nonostante sia partito da poco, vanta già numerosi followers.

Tiziana De Giacomo e Maurizio Casagrande sono dunque una bellissima coppia non solo in scena, ma anche nella vita reale.