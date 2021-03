Sabina Meta, chi è la sorella di Ermal Meta: mamma di Miria

Chi è Sabina, la sorella di Ermal Meta, complice delle Iene per uno scherzo al fratello? Sposata e mamma di Miria, l’amore del cantautore.

Sabina è l’amatissima sorella di Ermal Meta. Il cantautore, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 dove ha conquistato il terzo posto con il brano “Un milione di cose da dirti” è legatissimo al fratello Rinald e alla sorella Sabina a cui ha fatto da fratello maggiore per l’assenza del padre.

Sabina, innamorata dei fratelli Rinald ed Ermal Meta, ha fatto ad entrambi un grande regalo quando è diventata mamma della piccola Miria, in grande amore del cantautore. Proprio Sabina ha accettato di essere complice delle Iene organizzando uno scherzo al fratello a cui ha fatto credere di aver scambiato il suo prezioso computer per un posto al GF VIP.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Sabina, il grande amore tra i fratelli Meta

Tra Ermal, Rinald e Sabina Meta c’è un amore profondo come ha raccontato il cantautore in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo. “Sono stato sempre molto protettivo con mia sorella, era ribelle e non volevo si mettesse nei guai. Così le dicevo non racconterò mai niente a mamma e papà, ma dimmi tutto, raccontami ogni cosa”.

“In amore è meglio abbondare, per me i miei fratelli sono tutto. Io darei la vita per loro e non esiste una cosa più totalizzante di questa. Mamma è ciò che ha creato il nostro legame sin da piccoli, è stata severa ma è stata una madre stupenda”, raccontava ancora Ermal.

Sabina, nel 2005, ha reso Ermal Meta zio della piccola Miria di cui il cantautore è profondamente innamorato. In occasione del sesto compleanno della nipotina, Ermal ha pubblicato una bellissima foto in cui sorride accanto alla piccola dedicandole delle bellissime parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

“Oggi la mia stella compie 6 anni. La porta dell’amore è nei suoi occhi”, ha scritto Meta.