Perché Gianluca Fubelli ed Elena Morali si sono lasciati? La verità

Perché Gianluca Fubelli, Scintilla, ed Elena Morali si sono lasciati? Entrambi hanno raccontato la verità sulla loro storia.

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è uno dei comici più amati del piccolo schermo degli italiani. Solitamente è molto riservato per quello che riguarda la sua vita privata, ma non molto tempo fa è stato al centro della cronaca rosa a causa della sua relazione con Elena Morali. I due si sono conosciuti quando hanno collaborato insieme a Colorado, ma quando lei ha deciso di partire per l’Isola dei Famosi sono iniziati problemi e da quel momento le cose tra loro non sono andate come sperato, anche se più volte hanno provato a ricostruire il loro rapporto.

Perché Elena Morali e Gianluca Fubelli si sono lasciati ora non è più un mistero, ecco che cosa hanno dichiarato nei salotti di Barbara d’Urso.

Gianluca Fubelli ed Elena Morali: perché si sono lasciati

La crisi tra Scintilla ed Elena Morali è iniziata quando lei è partita per l’Isola dei Famosi. Una volta rientrata in Italia, la showgirl ha ammesso di averlo tradito dando un bacio a Marco Ferri, suo compagno di viaggio. Dopo tale dichiarazione, i due hanno scelto di prendersi un periodo di pausa per decidere se proseguire o meno con la propria relazione.

Gianluca Fubelli, molto innamorato della Morali, scelse di perdonare e di dare una nuova chance al loro rapporto, ma nonostante tutto la relazione non ha preso la piega sperata. In quanto si è scoperto che Elena aveva una vera e propria vita parallela con il produttore Daniele Di Lorenzo e lei, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha confermato il tutto chiedendo scusa pubblicamente al comico, ma anche alla sua famiglia che l’hanno sempre accolta come una figlia.

Da quel momento Scintilla ed Elena Morali si sono lasciati e lei ha una relazione con Luigi Favoloso, anche se ora sembrerebbero essersi lasciati a causa di un tradimento di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Fubelli (@gianlucascintillafubelli)

Gianluca Fubelli ora sembrerebbe essere single. Anche se preferisce tenere la sua vita privata lontano dall’occhio indiscreto dei media.