Il connubio partner e nervosismo è molto più comunque di quanto non si creda. Ma perché il tuo partner ti fa così tanto arrabbiare?

Ti è mai capitato, magari durante una discussione oppure semplicemente riflettendoci sopra, di pensare a quanto sia strano che il tuo partner ti faccia… saltare i nervi?

Bene, abbiamo una notizia per te: non sei da solo!

Tutti, o quasi, provano almeno una volta nella vita una sensazione veramente molto simile: ecco perché succede.

Partner e nervosismo: ecco perché il tuo compagno ti “irrita”

Non c’è nessuno che conosci ed ami meglio del tuo attuale compagno.

Con il tuo partner sei felice e non hai veramente bisogno di altro.

Certo, è impossibile immaginare una relazione perfetta, che non abbia qualche piccola discussione od inciampo ogni tanto!

Ma, mettendo da parte le piccole incomprensioni e litigate, sei assolutamente certa di trovarti in una relazione sana e felice.

Il tuo partner non è solo una persona che ti rispetta e che ti ama: è anche un amico ed un confidente e con lui sei davvero a tuo agio!

A volte, però, ti ritrovi ad immaginare una vita senza nessuno vicino: nello specifico, le volte in cui ti immagini di stare da sola, sono quelle nelle quali il tuo partner… ti ha irritato a morte!

Anche se è la persona che ti conosce meglio, infatti, capita spesso che il tuo compagno sia il primo a farti saltare i nervi.

Magari perché ha lasciato aperto il mobile della cucina, perché ha deciso di pulire per terra con la pezzetta dedicata al lavandino o perché il suo letto è ancora una brandina da campeggio.

Oppure ti ha fatto innervosire sparendo per ore ed ore senza avvertire oppure dimenticandosi di comprare il pane mentre torna a casa.

Insomma, non importa quale sia il motivo per cui ti ha fatto arrabbiare od irritare così tanto: quello che importa è che il tuo compagno sembra essere in grado di accendere una “miccia” capace di farti esplodere in mille pezzi!

Ma perché ci ritroviamo ad avere compagni che ci fanno letteralmente imbestialire?

Non dovrebbero essere proprio loro che, conoscendoci così bene come fanno, dovrebbero evitare di mandarci su tutte le furie?

Innanzitutto, mettiamo in chiaro alcuni punti fondamentali: non possiamo, di certo, fare una diagnosi del tuo rapporto da così “lontano”!

Se avete questo problema e, piuttosto che trattarsi di una sensazione passeggera è una situazione che crea dei veri problemi, di certo non possiamo darti noi la soluzione!

Ognuno, infatti, ha un rapporto unico e particolare con il proprio partner: solo il confronto ed il dialogo tra di voi possono risolvere situazioni che reputi “estreme“!

I quattro motivi per i quali il tuo partner ti fa saltare i nervi

In ogni caso, però, abbiamo stilato una possibile lista dei motivi per i quali il tuo partner (e, ovviamente, anche tu al contrario) riesce a farti saltare i nervi.

Ecco quali potrebbero essere le cause più “comuni“:

potere : se qualcuno è capace di farti arrabbiare questo vuol dire che, in un modo od in un altro, sta esercitando un potere su di te.

Farti tremare , letteralmente, di rabbia è un modo per “ ridurti ” a questo solo sentimento .

Cerca di analizzare meglio il comportamento del tuo partner: i momenti in cui ti fa saltare i nervi sono sempre quelli che concernono una situazione particolare?

Magari ha fatto qualcosa di sbagliato ed usa le tue piccole idiosincrasie per farti esplodere, perdendo il controllo e, di conseguenza, anche la successiva discussione ?

Se pensi che si tratti di questo è meglio fare attenzione: il tuo partner potrebbe non essere animato dalle migliori intenzioni!

potere : se qualcuno è capace di farti arrabbiare questo vuol dire che, in un modo od in un altro, sta esercitando un potere su di te.
Farti tremare , letteralmente, di rabbia è un modo per " ridurti " a questo solo sentimento .
Cerca di analizzare meglio il comportamento del tuo partner: i momenti in cui ti fa saltare i nervi sono sempre quelli che concernono una situazione particolare?
Magari ha fatto qualcosa di sbagliato ed usa le tue piccole idiosincrasie per farti esplodere, perdendo il controllo e, di conseguenza, anche la successiva discussione ?
Se pensi che si tratti di questo è meglio fare attenzione: il tuo partner potrebbe non essere animato dalle migliori intenzioni!

Magari il tuo compagno ha deciso di partecipare a questa “ gara ” di (piccole, speriamo) scortesie , nel tentativo di vedere chi si arrabbia prima o di più.

Insomma, potrebbe trattarsi di una risposta al tuo atteggiamento: ci hai mai pensato?

ripicca : premesso e non concesso che anche tu potresti far arrabbiare il tuo partner senza rendertene conto, il suo modo di fare così irritante potrebbe anche essere una ripicca!
Magari il tuo compagno ha deciso di partecipare a questa " gara " di (piccole, speriamo) scortesie , nel tentativo di vedere chi si arrabbia prima o di più.
Insomma, potrebbe trattarsi di una risposta al tuo atteggiamento: ci hai mai pensato?

Le tue piccole esplosioni potrebbero essere un modo con il quale il tuo partner vuole tenere “ accesa ” la passione .

Magari si tratta di un modo innocuo di fare oppure non si rende conto che sta mettendo davvero alla prova la tua pazienza .

Insomma, cerca di capire quali sono le sue intenzioni confrontandoti direttamente con lui: è il modo migliore !

divertimento : dopotutto ne avevamo già parlato in questo articolo. Hai mai notato che più litighi con il tuo partner e più … hai voglia di fare l'amore ?
Le tue piccole esplosioni potrebbero essere un modo con il quale il tuo partner vuole tenere " accesa " la passione .
Magari si tratta di un modo innocuo di fare oppure non si rende conto che sta mettendo davvero alla prova la tua pazienza .
Insomma, cerca di capire quali sono le sue intenzioni confrontandoti direttamente con lui: è il modo migliore !

Per lui i tuoi desideri e le cose che reputi importanti sono qualcosa che proprio non gli interessa.

Le nota, sì, ma solo come qualcosa che gli viene costantemente ricordato.

Se questo è il caso, abbiamo solo quattro parole per te: scappa a gambe levate!

Insomma, il tuo nervosismo potrebbe essere causato solo ed esclusivamente dal fatto che il partner sa esattamente quali bottoni premere per farti impazzire!

Ricorda, però, che tu potresti avere lo stesso effetto su di lui: che ne dici di fare un poco di autocritica?