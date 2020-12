Ti è mai capitato di fare l’amore dopo una grossa litigata ed hai notato che, più litighi e più lo fai? Ecco perché succede.

L’amore fisico risponde a regole che spesso non riusciamo a capire e comprendere.

Agli inizi, infatti, molto spesso è qualcosa al quale non riusciamo a resistere, poi negli anni cambia, si ridimensiona, prende una strada diversa.

Se sei una di quelle persone che trova, dopo ogni litigio, uno spunto in più per fare l’amore allora è meglio capire perché succede.

Il motivo esiste e te lo riveliamo noi!

Più litighi e più lo fai: ecco perché fai l’amore dopo una discussione

State discutendo animosamente quando, all’improvviso, non ti riesci più a trattenere. Il tuo partner ti sembra non solo la persona più bella del mondo ma anche incredibilmente desiderabile.

Non vorresti assolutamente cedere alla tentazione eppure, come nelle migliori scene madre dei film d’amore, in un attimo ti ritrovi avvinghiata al tuo compagno.

La discussione? Neanche te la ricordi più.

Le urla di frustrazione si trasformano (ovviamente) in urla di piacere e la frittata è fatta.

Invece di discutere ed arrivare ad una soluzione avete preso “la via più breve” ed ora avete fatto la pace a letto.

Nessuno dice che sia un brutto modo di risolvere i problemi, anzi!

Se però ti chiedi perché e come succede, adesso possiamo darti la risposta.

Molto spesso, infatti, lasciarsi andare ai rapporti intimi come maniera per fare la pace può rappresentare un’ottima soluzione anche se a breve termine.

Ecco perché è meglio imparare a conoscere (ed individuare) le motivazioni dietro ai nostri gesti passionali, in modo da avere ben chiaro che il problema, purtroppo, non è sparito!

Devi sapere, infatti, che il motivo per cui le tue pulsioni intime si scatenano durante il litigio (e non dopo o prima) sono tutte legate alle reazioni chimiche che si scatenano nella tua testa.

Insomma, il tuo cervello reagisce alle situazioni di forte stress facendo salire l’eccitazione ed obbligandoti a trovare una soluzione il prima possibile.

Qual è questa soluzione? Ma l’amore fisico, ovvio!

Secondo Cosmopolitan, infatti, il tuo fisico si “eccita” durante il litigio perché ti fai prendere da un istinto primordiale.

Praticamente trasferisci le emozioni “negative” sul fronte fisico ed il tuo corpo tende a concretizzare i sentimenti con… i rapporti intimi.

Sfogare il nervosismo e lo stress, infatti, funziona meglio con l’attività fisica piuttosto che, invece, tenerli chiusi nel tuo cervello.

Nonostante la litigata, poi, tu trovi in ogni caso il tuo partner attraente.

Ecco perché nel mezzo della litigata è il tuo stesso fisico a “tradirti”, dicendoti: “Perché non proviamo a sfogare questi sentimenti negativi sotto le coperte?”.

Un altro dei motivi per cui ti ecciti durante una litigata ha a che vedere con l’evoluzione.

Eh sì!

A quanto pare, infatti, lasciarsi andare alla passione durante un litigio avrebbe a che fare con il comportamento animale.

Secondo gli studi, infatti, nel nostro cervello scattano dei meccanismi evolutivi che hanno a che fare con la sopravvivenza.

Fare l’amore, infatti, disinnescherebbe la situazione “violenta”, che ti mette in pericolo ribaltando i ruoli.

Sei tu in controllo, adesso, ed hai l’altro in tuo potere!

Ultimi ma di certo non per importanza, arrivano anche gli ormoni: non potevano proprio mancare!

Litigare, infatti, attiva i recettori del testosterone e dell’adrenalina, alzando in maniera veramente spropositata i livelli di stress.

Sai qual è l’anti stress naturale per eccellenza? Ma è ovvio, l’amore fisico!

Adesso che conosciamo anche quanto dovrebbe durare il rapporto perfetto non abbiamo veramente più scuse.

Interrompere una litigata per fare l’amore, quindi, sarebbe il toccasana per tornare, immediatamente, a ragionare meglio.

Di certo, durante una discussione animata, i livelli dell’ossitocina cioè l’ormone dell’amore (di cui ti abbiamo parlato qui) non sono altissimi.

Quindi, il tuo corpo cerca di ristabilire gli equilibri spingendoti a desiderare… un rapporto fisico!

Insomma, fa bene alla mente ed al corpo: per questo il tuo cervello ti suggerisce di fare l’amore nei momenti più difficili!

Il tuo corpo e, soprattutto, il tuo cervello sono i veri e propri responsabili dietro la tua voglia di fare l’amore subito dopo o durante una litigata.

Questa sensazione è, generalmente, il segnale che tutto, tra di voi, va bene.

La tua coppia, infatti, non sta affrontando un periodo di crisi ma semplicemente discutendo su qualcosa che potete, tranquillamente, affrontare.

Se il fisico ti suggerisce ancora di fare l’amore piuttosto che andartene sbattendo la porta, oltre ai fattori ormonali vuol dire che anche dal punto di vista relazione va ancora tutto bene.

Meglio così, no?