Guendalina Tavassi annuncia la fine del suo matrimonio: “Siamo separati in casa”

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più amati del web. Non è difficile capirne il motivo visto che fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, avvenuto qualche anno fa, è riuscita a conquistare tutti con la sua simpatia. Lo stesso è accaduto quando sui social ha presentato suo marito Umberto D’Aponte. I due sono riusciti a fare breccia nel cuore del popolo della rete, che da subito ha iniziato a seguirli per divertiti dal loro modo di approcciarsi alla vita, trovando la forza di saper sorridere sempre.

Il loro matrimonio, diciamocela tutta, ha da sempre fatto sognare i fan, ma purtroppo la realtà a volte non è così dolce come si crede. Qualche ora fa l’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato che lei e Umberto hanno deciso di dirsi addio. In quanto il loro sentimento non è più lo stesso di un tempo, ma nonostante ciò hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto per il bene dei loro figli.

Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, chiedendo ai loro fedeli sostenitori di rispettare la loro privacy per questo momento così delicato delle loro vite.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono lasciati: “E’ successo mesi fa”

Guendalina Tavassi ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori annunciando la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, chiarendo che nonostante tutto la loro storia d’amore prosegue ma in una modalità totalmente differente rispetto a qualche tempo fa e non come marito e moglie, ma come una famiglia.

“Ragazzi per favore vi chiedo di non insinuare o di scrivere di situazioni che non esistono e di avere un minimo di tatto e di rispetto per questa vicenda. In quanto in questo momento della mia vita vorrei soltanto un po’ di serenità per i miei figli e per la mia famiglia” ha dichiarato Guendalina, che di recente è stata attaccata dai fan di Giulia Salemi.

“Umberto è il padre dei miei figli ed è la persona più importante della nostra vita. Noi continuiamo a volerci un bene smisurato e viviamo in armonia in casa nostra per il bene dei nostri figli, ma siamo separati in casa da mesi. Ormai questa cosa che è rimasta privata per molti mesi e ciò testimonia di come abbiamo raggiunto un certo equilibrio in famiglia” ha ‘proseguito.

“Un sentimento può mutare nella sua forma, ma rimane sempre il buono nella sostanza e soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini e non c’è alcun tipo di attrito o incomprensione all’interno del nostro rapporto. Io Umberto continuiamo a volerci bene e a rispettarci come persone più per noi stessi e per i nostri bambini. Sono sicura che chiunque ci segue da tempo, ha imparato a conoscerci capirà questa nostra decisione. L’amore purtroppo non è soltanto passione e dirsi ti amo, ma volersi bene nel modo più profondo che possa esistere o al di là di ogni circostanza”.

Guendalina e Umberto si sono lasciati lasciando di stucco i loro fedeli sostenitori che non avrebbero mai immaginato una fine del genere per il loro amore.