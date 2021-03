By

Cataldo Coccoli, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Cataldo Coccoli è un cavaliere del trono over di Uomini e donne, giunto in trasmissione esclusivamente per corteggiare Gemma Galgani che, dopo aver chiuso con Maurizio Guerci e con altri due cavalieri ovvero il poeta Maurizio e Maurizio Giaroni, ha deciso di conoscere anche Cataldo.

Nome: Cataldo Coccoli

Cataldo Coccoli Luogo di nascita: Taranto

Taranto Segno zodiacale: 1961

1961 Data di nascita: 30 settembre 1968

30 settembre 1968 Età: 52 anni

52 anni Professione: /

Altezza: /



Peso: /

Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: /

Chi è Cataldo Coccoli, il cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Gemma Galgani

Cataldo Coccoli ha 59 anni, è originario di Taranto, ma vive da 40 anni a Napoli. E’ sposato ed è papà di due figli. Su Instagram, si definisce un artista che ama il mare, la danza, il buon vino e i piccoli piaceri della vita.

Dopo aver seguito le vicende di Gemma Galgani, ha deciso di conoscerla e corteggiarla. Durante la presentazione, seduto di fronte alla dama di Torino, ha dichiarato: “Mi interessi, sono qui per te, per conoscerti e per portarti un po’ di coccole. Vivimi, conoscimi e poi ci mettiamo insieme”.

Dopo una prima uscita, tuttavia, Gemma ha fatto un passo indietro e, durante un duro confronto con Cataldo, ha detto: “Lui è particolamente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me. Il cavaliere ha dichiarato di averle chiesto di dormire da lei per metterla alla prova. Una confessione che la dama non ha gradito al punto da aver deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza.

Cataldo ha chiesto di essere pronto a lasciare la trasmissione insieme a Gemma che, però, non prova un reale interesse per lui. Il cavaliere ha così chiesto di poter restare in trasmissione attirando le critiche di Gianni Sperti convinto che abbia deciso di corteggiare la dama di Torino solo per ottenere un po’ di visibilità. Di fronte alla decisione di Gemma di chiudere, Cataldo lascia la trasmissione.