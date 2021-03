By

Salvatore e Santa, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021? Età, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Salvatore e Santa formano una delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2021, in onda ogni mercoledì, in prima serata su Real Time. Esattamente come gli altri protagonisti del format che continua ad avere un incredibile successo, Salvatore e Santa hanno accettato di sposarsi senza conoscersi.

A metterli insieme sono stati gli esperti di Matrimonio a prima vista Italia 2021 ovvero il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Ma chi sono davvero Salvatore e Santa?

Chi sono Salvatore e Santa di Matrimonio a prima vista Italia 2021

Dopo Francesco e Martina, la seconda coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021 è quella formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. Salvatore ha 32 anni e viene da Patti, in provincia di Messina. Vive da solo, vicino al mare. E’ appassionato di ciclismo e ama i viaggi in bicicletta. Si descrive come una persona razionale e che fa fatica a lasciarsi andare. Salvatore ammette di avere un carattere complicato, con tanti pregi e tanti difetti e cerca una ragazza che sappia tenergli testa.

Santa, invece, ha 27 anni ed è della provincia di Catania. Si definisce una persona con un lato fiabesco e anche un po’ bambino. Entrambi del sud, sembrerebbero adatti a stare insieme, ma pare che il loro rapporto sarà difficile sin dall’inizio. Dopo il fatidico sì pronunciato davanti a parenti e amici, comincia la vita matrimoniale di Santo e Salvatore con l’intento di dare un seguito al matrimonio che hann accettato senza mai conoscersi.

Esattamente come accaduto agli altri protagonisti, Santa e Salvatore s’incontrano per la prima volta il giorno del matrimonio. Dopo essere stati messi insieme dagli esperti, la coppia si è sposata a Milano dove è volata dalla terra d’origine. Dopo la nozze, la vita della coppia continua tra la luna di miele, la convivenza e la decisione se restare insieme o separarsi.