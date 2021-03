Tutti pazzi per i Maneskin: da Vasco Rossi a Piero Pelù. Damiano piange dopo la vittoria

Tutti pazzi per i Maneskin: da Vasco Rossi a Piero Pelù fino a Stash dei The Kolors. Damiano piange dopo la vittoria a Sanremo 2021.

Tutti passi per i Maneskin. La band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 con il rock. Il brano “Zitti e buoni” ha conquistato il primo posto in classifica superando la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin, secondi con la canzone “Chiamami per nome” ed Ermal Meta, terzo con il brano “Un milione di cose da dirti”.

Oltre ad aver conquistato il pubblico che li ha incoronati vincitori di Sanremo 2021 con il televoto, i Maneskin hanno conquistato anche i colleghi. Da Vasco Rossi a Piero Pelù, da Stash dei The Kolors a Max Gazzè fino ad Alessandro Cattelan che ha seguito il loro percorso artistico come conduttore di X Factor, i Maneskin sono stati incoronati dai colleghi più illustri.

Damiano dei Maneskin piange dopo la vittoria a Sanremo 2021: “Grazie, abbiamo cambiato le regole”

Non trattiene la gioia per la vittoria al Festival di Sanremo 2021 Damiano David, il frontman dei Maneskin che ha fatto impazzire tutti con le sue esibizioni sul palco. Dopo il trionfo, Damiano ha pubblicato un video tra le storie del suo profilo Instagram ringraziando tutte le perosne che hanno votato permettendo ai Maneskin di vincere.

“Ciao amici, grazie. Abbiamo cambiato proprio le regole”, dice Damiano in lacrime nel breve video. Una vittoria che ha messo d’accordo tutti nel mondo della musica. “Rivoluzione Sanremo, vincono i Maneskin. Il popolo del rock ha votato. Kom…plimenti”, ha scritto Vasco Rossi pubblicando la foto della band su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

“Provo immensa gioia per la vittoria dei Maneskin a Sanremo. Sin dal primo momento ho amato loro e la loro canzone. I ragazzi se lo meritano e poche volte accade che vince chi se lo merita davvero. Forza Maneskin”, ha scritto Stash.

“Dajeee”, ha scritto Max Gazzè sotto l’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram dei Maneskin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Grande gioia anche da parte di Alessandro Cattelan, storico conduttore di X Factor a cui i vincitori di Sanremo hanno partecipato nel 2017. “Aaaaaaaaaaaaah! Ahahahah bravi ragazzi! Fiero“, ha scritto Cattelan. E ancora Emma Marrone.

Piero Pelù, come Vasco Rossi, li aveva sostenuti prima della finale di Sanremo 2021 esortando tutti a votare per loro, ma a chi hanno dedicato la vittoria Damiano, Victoria, Ethan e Thomas? Lo svelano in un tweet.

Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni.#Sanremo2021 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 7, 2021

“Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”, hanno cinguettato dopo la vittoria.