Oggi è una famosa attrice italiana storica compagna di un VJ, ma come molti colleghi ha cominciato con le pubblicità e con piccoli ruoli in serie televisive.

Molti sostengono che la sua bellezza le abbia letteralmente spalancato tutte le porte dello spettacolo e del cinema italiano, ma la verità è che la spontaneità con cui si approccia alla macchina da presa è la vera arma segreta di quest’attrice.

L’attrice romana compagna di un famoso VJ (e lo ha corteggiato lei)

Come dimostra questa fotografia da piccola non era certo portata per le buone maniera, ma da grande è diventata un simbolo di naturale eleganza e di grande raffinatezza, anche quando si è trovata a recitare in contesti piuttosto “popolari”.

La sua carriera infatti è decollata nel momento in cui ha cominciato a prendere stabilmente parte a serie televisive leggere destinate al grande pubblico televisivo. Molte delle serie in questione erano girate in costume e hanno dimostrato la grandissima versatilità d’immagine di questa attrice.

Nel corso del tempo è diventata nota anche per la sua lunghissima relazione con Andrea Pezzi, diventato famoso a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila per il suo lavoro come Video Jokey per varie emittenti televisive che si occupavano principalmente di musica, tra cui naturalmente MTV.

Di chi stiamo parlando? Della bellissima attrice che faceva girare la testa al bambino protagonista dello spot dei Tegolini del Mulino Bianco.

Dal momento che gli spot le riuscivano particolarmente bene, venne scelta anche per prendere parte a un altro storico spot anni Novanta: quella del Maxibon Motta nel quale debuttò anche Stefano Accorsi, destinato a sua volta a diventare un nome famosissimo del cinema italiano contemporaneo.

Il suo nome, naturalmente, è Cristiana Capotondi, tra le attrici più famose in assoluto tra le nuove generazioni del cinema italiano.

La Capotondi si è fatta conoscere anche per la partecipazione a diverse serie televisive in costume, tra cui SPQR, ambientata nell’antica Roma, Anni 50 e Anni 60, ambientati invece nelle due diverse epoche a cui fa riferimento il titolo.

Diventata una vera e propria giovane promessa della commedia italiana, è stata scelta per comparire anche all’interno di alcuni cinepanettoni, come Vacanze di Natale 1995 e Christmas In Love, entrambi per la regia di Neri Parenti.

Successivamente è passata anche al Cinema d’Autore, comparendo in La Mafia Uccide solo d’Estate, del 2013.

Nonostante la popolarità sempre crescente, quest’attrice ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, che ha visto l’avvicendarsi di diversi compagni storici, tutti legati al mondo dello spettacolo, tra cui l’attore Nicolas Vaporidis e successivamente, come già accennato, Andrea Pezzi.

Pare che i due si siano conosciuti in viaggio e che Andrea abbia fatto immediatamente colpo sulla bella Cristiana. L’attrice ha quindi deciso di passare immediatamente al corteggiamento serrato e pare quindi sia stata proprio lei a dare il “là” a quella che sarebbe diventata la storia più longeva della vita di entrambi.

Tra l’altro, anche se molti sono convinti del contrario, Andrea e Cristiana non sono sposati. Al contrario, i due sono ben decisi a non legarsi legalmente, poiché si sentono molto più liberi e a proprio agio senza vincoli, con la possibilità di avere sempre uno spazio personale a disposizione.

Per quanto riguarda la maternità, invece, Cristiana ha affermato di non volere figli e di non sentirsi affatto sminuita da questa scelta, anche se è giunta ormai ai 40 anni.

“Ci sono molti modi per vivere la maternità e io la vivo in maniera indiretta, grazie ai figli delle mie amiche e alla figlia di mia sorella” ha dichiarato serenamente l’attrice diversi anni fa.

Nonostante la grande intesa intellettuale e sentimentale con il suo compagno, però, non sono mancate le difficoltà nel corso dei molti anni che i due hanno trascorso insieme.

Nello specifico, i due pare abbiano deciso di osservare un lungo periodo di castità per superare la distanza emotiva che si era creata tra loro e hanno affermato che, dopo la “pausa” in questione, abbiano trovato una nuova energia da riversare nella costruzione di un rapporto più solido e più appagante.

Se dalla passione amorosa la Capotondi ha dimostrato di sapersi prendere una pausa quando è necessario, a una cosa l’attrice ha dimostrato di non voler rinunciare in nessuna occasione: la sua enorme passione per il calcio giocato.

Anche se non lo si direbbe quando la si vede incedere elegantemente sui tacchi 12, Cristiana si sente perfettamente a suo agio anche sui tacchetti da scarpini di calcio ed è talmente stimata all’interno dell’ambiente calcistico da essere stata eletta vicepresidente della Lega Pro nel 2018, e capodelegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile nel 2020, incarico che è cessato all’inizio del 2021.