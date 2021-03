Sanremo 2021, la seconda serata del Festival musicale più atteso dell’anno si colora. Ecco cos’è successo.

Sanremo 2021, inizia ufficialmente la diretta della seconda serata del Festival. Super ospiti di oggi Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globe, Il Volo e lo sportivo Alex Schwazer. Insieme a Fiorello e Amadeus ci sarà anche Elodie alla conduzione, dopo aver calcato il palco dell’Ariston come concorrente in due edizioni, lo scorso anno con “Andromeda”.

La scaletta della serata prevede in apertura quattro concorrenti delle “Nuove Proposte”, prima di partire con la gara dei big con i restanti 13 artisti. Ma prima di arrivare alla categoria giovani, immancabile il siparietto comico di Rosario Fiorello. Per la seconda puntata difatti, lo showman ha preferito seguire lo stampo della giornata precedente, imitando Achille Lauro. Stavolta il siciliano ha iniziato a partire da fuori la porta dell’Ariston per accompagnare il pubblico fin sopra al parco. Ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione del pubblico da casa.

Il palco dell’Ariston si riempie di pubblico

Fiorello, con una giacca con ali di piume nere stile Achille Lauro, parte dall’esterno del teatro per la seconda serata del festival per entrare in una platea affollata di palloncini colorati con i volti delle emoji ad occupare le poltrone in platea all’Ariston di Sanremo. «Questa è la platea che piace a me», ha commentato lo showman siciliano. Di fronte lo stupore del direttore artistico, Amadeus, Fiorello stupisce ancora e tende a smorzare la tensione accumulata.

In un momento successivo Fiorello ricorda l’importanza del vaccino e cerca di rassicurare i ragazzi che probabilmente riprenderanno la didattica a distanza. In attesa di una nuova puntata con i nuovi big in gara, rivediamo i look più belli della serata di ieri.

Ecco la scaletta di stasera: