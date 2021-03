Fiorello fa una gaffe al Festival di Sanremo: Orietta Berti lo corregge

Fiorello, nel presentare Orietta Berti al Festival di Sanremo, ha commesso una gaffe, ma lei lo ha subito corretto in diretta.

Fiorello, dopo il successo ottenuto durante il primo appuntamento del Festival di Sanremo 2021, è tornato sul palco dell’Ariston, e lo farà anche per le serate restanti, per aiutare Amadeus nell’arduo compito di presentare l’evento musicale più amato di sempre.

Questa sera, oltre ai suoi sketch che fanno divertire i telespettatori, il conduttore ha presentato anche gli artisti in gara. Iniziando da Orietta Berti, la prima cantante ad esibirsi durante il corso di questa serata. Un ritorno gradito il suo all’Ariston, visto che erano anni che non prendeva parte alla karmesse canora. Tant’è che Fiore l’ha presentata proprio ponendo l’accento sul suo ritorno.

“Orietta ritorna dopo 19 anni di assenza al Festival” ha esordito entusiasta. Peccato però che abbia sbagliato gli anni di assenza della cantante, che non appena entrata in scena lo ha prontamente corretto. Fiorello ha fatto una gaffe a Sanremo, ma Orietta Berti gli ha subito fornito l’informazione giusta.

Sanremo 2021: Orietta Berti ritorna all’Ariston dopo 29 anni

Fiorello, che poco prima ha fatto un ingresso spettacolare in studio, ha presentato Orietta Berti affermando che erano ben 19 anni che non saliva sul palco dell’Ariston, ma in realtà è passato molto più tempo.

“Fiore non sono 19 anni, ne sono passati molti di più” ha fatto notare Orietta. “Sono 29 anni che non mi esibivo a Sanremo“ ha aggiunto per poi iniziare la sua esibizione con il brano inedito Quando ti sei innamorato. Una canzone che segna il suo ritorno sulle scene. Un pezzo forte, che esalta tutta la sua vocalità. Vocalità che non fa di certo invidia ad una collega più giovane.

Orietta sfoggia fiera i suoi anni ed ha ancora grinta, ed una voce, da urlo.

Orietta Berti al Festival di Sanremo ha incantato il pubblico del piccolo schermo, precisando a Fiorello che è stata pronta a rimettersi in gioco dopo 29 anni che non saliva sul palco dell’Ariston. Un palco importante a cui ha reso onore con la sua splendida voce.