Valeria Graci chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Valeria Graci chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della comica tanto amata dagli italiani

Valeria Graci è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana. Nasce a Milano il 22 settembre del 1980, sotto il segno del Leone. E’ alta 154 cm e pesa 58 kg. Insieme a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e Giovanni Vernia condurranno “PrimaFestival”, l’anteprima dedicata alla kermesse canora. Valeria Graci è tra le comiche che riscuote sempre gran successo, non solo è simpatica, ma molto autoironica.

Valeria Graci come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è molto attiva sui social network. Sia su Facebook che su Instagram, su Instagram il suo profilo è seguito da 136 mila followers e conta 1258 post.

Valeria Graci: vita privata

Valeria Graci è nata a Milano il 22 agosto 1980, è una comica di grande successo, ma è anche un’attrice e conduttrice televisiva. Sin da piccola ha subito mostrato una grande passione per la recitazione, infatti si iscrive e si diploma all’Accademia dello Spettacolo di Milano. Valeria ha frequentato il Laboratorio Scaldasole e da questa esperienza cambia la sua carriera.

Della sua vita privata si sa ben poco perchè è molto riservata e l’ha sempre ben protetta dai media. Ma di certo si sa che la comica milanese è stata legata sentimentalmente con Simon Russo per diversi anni. Dal loro amore è nato Pierluigi nel 2011, ma la coppia nel 2018 si separa. Nonostante la Graci sia stata molto innamorata di Simon, lo scorso 21 novembre ha lasciato un’intervista al programma della Toffanin Verissimo, spiegando i motivi della separazione. Valeria Graci è stata invitata dalla Toffanin nella puntata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La comica ha raccontato la storia d’amore “non facile” vissuta con Simon Russo, nonostante sia stata una storia importante dalla quale è nato Pierluigi ha avuto una serie di problemi e incomprensioni, come accade a tutte le coppie.

La sua storia d’amore ha vissuto anche momenti di paura e di tensione, ma ad un certo punto ha deciso di separarsi dalla sua metà, come racconta nell’intervista. Nonostante non sia stato facile, ma con l’aiuto dei familiari e del piccolo Pierluigi è riuscita ad andare avanti sempre con il sorriso e ironia che la contraddistingue.

La Graci ha un bellissimo rapporto con il figlio, si reputa una madre paziente e sempre presente nonostante il lavoro la tiene spesso impegnata. Parla spesso con il figlio della separazione con il papà, ma senza entrare nel dettaglio, data la sua tenera età. Per la Graci, Pierluigi è stata l’ancora di salvezza perchè l’aiutata dopo la separazione da Simon Russo. in diverse occasioni ha parlato del legame molto forte cha ha con il figlio Pierluigi, anche durante il programma Io e Te condotto da Pierluigi Diaco.

Valeria Graci: malattia

In passato la Graci ha avuto problemi alla vista e all’udito a causa dell’otosclerosi, una malattia ereditata. Ha vissuto periodi molto difficili, purtroppo a causa della malattia non sentiva il pianto del figlio durante la notte. L’otosclerosi comporta la perdita dell’udito, dopo una serie di visite specialistiche e analisi, ha subito interventi e poi un percorso di riabilitazione. Non è stato facile ma come sempre la Graci si è ripresa subito, adesso ha delle piccole protesi alle orecchie e non ha più problemi di udito.

Valeria Graci: carriera

La carriera di Valeria Graci inizia con Katia Follesa conosciuta al Laboratorio Scaldasole, anche lei comica italiana. E’ stata la coppia perfetta e molto divertente per diversi anni. Nel 2003 Katia & Valeria debuttano in tv nel programma Bigodini. Una coppia dinamica che ha divertito a lungo il pubblico italiano, chi non ricorda la parodia di Uomini e Donne al programma televisivo di Claudio Bisio “Zelig”. Valeria Graci e Katia Follesa, durante il programma Zelig corteggiavano Claudio Bisio, chiamata Claudiano, da lì nacque il tormentone di Valeria “Brava, brava, brava”.

Valeria Graci nel 2004, entra nel cast del programma comico “Colorado Cafè”, in onda su Italia 1. Poi il suo successo continua a Rai 2 con il programma Sformat, successivamente su Comedy Lab (MTV), Sputnik (Italia Uno) per poi arrivare nel 2005 a Zelig Off programma su Canale 5. Nel 2006 Valeria Graci e Katia Follesa riscuotono gran successo a Zelig Circus, imitano due ragazze che aspirano Miss Italia. La comica italiana e la Follesa non si sono più fermate, insieme hanno realizzato spot televisivi, non solo hanno anche debuttato come attrici sul grande schermo.

La Graci riscuote gran successo in alcuni film come Vacanze di Natale a Cortina, Baciato dalla fortuna, Sapore di te, Ma tu di che segno 6? e Bianco di Babbudoiu.

Ma purtroppo il “matrimonio” con la Follesa termina dopo 10 anni, ma il successo non termina per Valeria. Infatti nel 2013 entra nel cast di Made in Sud dove interpreta la simpaticissima Peppa Pig. Non solo nel 2014 collabora con Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci nel ruolo di inviata vestendo i panni di Masha e Orso.

L’anno successivo nel 2015 conduce Paperissima Sprint, mentre nel 2017 arriva l’esperienza su Rai 1 con Quelle Brave Ragazze. Valeria Graci collabora con Arianna Ciampoli, Veronica Maya e Mariolina Simone. Ma il successo continua la comica milanese debutta l’anno seguente come conduttrice radiofonica un programma di RTL 102.5.

Nella stagione estiva del 2019 la troviamo al fianco di Pierluigi Diaco e Sandra Milo, è co-conduttrice del programma Io e Te in onda su Rai 1.

Il successo di Valeria Graci continua, la vedremo insieme a Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia dal 27 febbraio alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1 al PrimaFestival.

Il trio ci racconterà attraverso interviste, notizie e immagini esclusive la kermesse dei cantanti in gara e degli ospiti presenti.