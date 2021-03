Fulminacci: chi è: età, altezza,vita privata, carriera, Instagram

Chi è Fulminacci? Tutto sul cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2021. Altezza, età, fidanzata, canzoni e il suo account Instagram.

Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci è un cantautore italiano che è nato Roma nel 1997 che si è già guadagnato un posto di rilievo nel panorama musicale nonostante la sua giovane età.

Filippo Uttinacci infatti è stato vincitore della Targa Tenco come Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell’anno 2020.

Nome: Filippo Uttinacci (Fulminacci)

Filippo Uttinacci (Fulminacci) Data di nascita : 12 settembre 1997

: 12 settembre 1997 Segno Zodiacale : vergine

: vergine Luogo di nascita : Roma

: Roma Età : 24 anni

: 24 anni Altezz a: non disponibile

a: non disponibile Peso : non disponibile

: non disponibile Account: Instagram ,Facebook

Fulminacci: vita privata, la findanzata Lia Greco

Filippo Uttinacci (Fulminacci) condivide la sua vita privata con la fidanzata Lia Greco, una giovane attrice romana di 27 anni che ha avuto un ruolo in Luna Nera, la serie tv di Netflix. Filippo e Lia sono insieme da circa 4 anni e come ammette lo stesso cantautore, lei rappresenta una spalla che lo sostiene anche dal punto di vista lavorativo. I due provengono entrambi dal mondo artistico e sembra siano davvero molto felici insieme.

Fulminacci: la sua Roma

Fulminacci è un cantautore romano e nello specifico proviene dal Casal Lumbroso che lui stesso definisce in modo molto ironico in una intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2019:

“Vengo da Casal Lumbroso, periferia di Roma. Un quartiere residenziale e borghese, sembra Stranger Things: ci sono due bar i supermercati e fine”

Così questo ragazzo di Roma Ovest si è fatto strada a suon di musica conquistando un suo pubblico, quasi di nicchia sugli inizi ma che adesso rappresenta un orgoglio per il cantautorato italiano.

Fulminacci: carriera

Fulminacci debutta nel gennaio 2019 quando pubblica il singolo Borghese in borghese seguito a Febbraio da La vita veramente. Questi due brani anticipano l’uscita dell’album ‘La vita veramente’.

All’uscita dell’album segue un tour per tutta l’Italia tra i concerti che lo hanno visto in viaggio, quello del 1° maggio a Piazza San Giovanni nella sua città, Roma. A giugno del 2019 pubblica il videoclip del suo brano Resistenza e partecipa al MIND Festival e a Torino partecipa anche al Goa-Boa Festivale e al Flowers Festival.

Nel settembre del 2019 pubblica il videoclip del brano Tommaso e vanta la partecipazione a Poplar Festival. A novembre 2019 pubblica il singolo Le ruote, i motori con cui partecipa al programma Viva Rai Play. Sempre nello stesso anno vince il premio Rockol Awards 2019 come artista dell’anno e chiude l’anno con la pubblicazione in vinile de La vita veramente aggiornato con l’inserimento del brano inedito San Giovanni.

Nel marzo del 2020 pubblica il video La fine della guerra, che il cantautore ha composto durante il lockdown che ha visto il nostro paese costretto in casa durante la pandemia del Covid-19 e sempre a marzo pubblica il brano Fino a quando il cielo esiste.

Il 2020 si chiude con l’uscita del singolo Un fatto tutto personale che sarà l’anticipazione dell’album che uscirà molto probabilmente a primavera dopo la partecipazione di Fulminacci al Festival di Sanremo tra i big della canzone italiana. Ecco la lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2021!

Fulminacci: Festival di Sanremo 2021

Fulminacci parteciperà al Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella, questa canzone è nata nel cuore di Filippo dopo che un suo amico ha raccontato la sua storia d’amore. Nonostante la sua giovane età entrerà in gara con i big della canzone italiana, ecco invece la lista dei giovani, le 8 nuove proposte di questa edizione della Kermesse sanremese!

Fulminacci: Instagram

Filippo Uttinacci in arte Fulminacci è molto attivo sui social, in particolare sul suo account Instagram che conta 67,6 mila followers su cui pubblica in prima persona storie, video e immagini di vita vissuta, ma di quella vissuta a livello artistico, in particolare musicale.