Scoprite tutto ciò che c’è da sapere su Elena Faggi, la cantante, ma anche attrice e ballerina, sbocciata tra Italia’s Got Talent e Sanremo.

Suona il violìni, ama ballare ma, soprattutto, è dotata di una voce straordinaria.

Elena Faggi non è ancora così famosa da aver reso nota una sua biografia dettagliata. Sappiamo che attualmente frequenta il Liceo Linguistico del suo paese e, a causa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha dichiarato di essere particolarmente in ansia. No, non solo perché dovrà esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia ma anche perché tutto ciò le sta portando via molto tempo e, tra qualche mese, l’attende l’esame più temuto di tutto i tempi, l’esame di maturità.

Di lei però tutti conoscono molto bene il legame speciale con il fratello, Francesco, musicista e cantante come lei e con il quale spesso condivide anche momenti professionali significativi, come i tre singoli fatti uscire durante il lockdown: Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio.

Certo, i due al momento stanno seguendo percorsi separati ma nulla è da escludere per il futuro.

Elena Faggi Sanremo giovani

Elena Faggi è una delle concorrenti della 71° edizione del Festival di Sanremo 2021 sezione Nuove Proposte.

Dovrà esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston con la sua Che ne so diretta nientemeno che dal maestro Beppe Vessicchio.

«Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Mi ricordo che fino all’anno scorso guardando il Festival di Sanremo esultavo ogni volta che sentivo questa frase. Mentre tra meno di un mese, il maestro Beppe Vessicchio dirigerà l’orchestra per la mia canzone Che ne so. Un sogno che diventa sempre più grande».

La ragazza è approdato alla kermesse dopo una lunga selezione, con tanto di annuncio in diretta tv del conduttore Amadeus.

«Dentro stavo piangendo di gioia e saltavo come una pazza in realtà» scrive su Instagram ricordando il momento in cui è stata nominata ufficialmente concorrente del Festival.

Inizia così una straordinaria esperienza, raccontata per ora via social con tante foto che la mostrano come il ritritò della gioia.

Elena Faggi Che ne so testo

“Che ne so è un pezzo che parla di quella fase iniziale dell’innamoramento quando ancora non si sa se si è ricambiati, quindi di quelle false speranze, di quell’amore e odio, di quelle illusioni. L’ho scritto poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto. Ho avuto più tempo per pensare, scrivere e ho raccontato una mia esperienza che penso alla fine possa riguardare tante persone. Può capitare a tutti di iniziare a provare qualcosa per qualcuno, non sapendo se si è ricambiati e vivendo un continuo altalenarsi di emozioni e di pensieri e, a volte, è proprio quella persona a confonderci, a continuare ad illuderci, magari neanche rendendosene conto. La traccia parla di questo e nasce inizialmente nella mia cameretta, suonando l’ukulele, fino al momento in cui Francesco (il fratello, ndr) ha creato l’arrangiamento che è stato sicuramente determinante per il successo ad Area Sanremo e la selezione tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo”

Così Elena Faggi presenta il brano con cui salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, una canzone di cui ha personalmente scritto le parole e che è poi stata arrangiata dal fratello Francesco.

Scopriamone insieme il testo.

Questo cielo toglie il fiato

Questo cielo è innamorato

Ma il tramonto dura troppo poco

Mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Ma trova un buon pretesto

Per andare via presto

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

Guarda come perdo tempo

A pensarti ogni momento

Quando molto probabilmente

A te neanche passo per la mente

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Fingiti diverso

Innamorato perso

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Forse è vero

Forse è vero che ci spero

Che si avveri quel che mi dicevi ieri

E mi faccio film mentali

Forse troppi, forse vani

Ma è così

Così sarà domani

Dimmi “è così”

Così sarà domani

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

Elena Faggi Instagram

Con 3.449 follower il profilo Instagram di Elena Faggi sembra già ben avviato verso il successo.

Qui la ragazza condivide dai semplici fotoritratti a momenti della propria arte, molte volte anche con la presenza del fratello.

Naturalmente, data la sua giovane età, Elena non manca di inserire qua e là immagini con gli amici, i compagni di scuola e le esperienze collegate.

Il profilo di una giovane studentessa lanciata verso il successo dunque e, senza dubbio, destinato a crescere.

Elena Faggi Italia’s Got Talent

Era il 2017 quando Elena Faggi accompagnava il fratello sul palcoscenico di Italia’s got talent.

Il talento dei ragazzi non sfuggì all’allora giudice Luciana Littizzetto che, senza esitazione, utilizzò dopo il loro duetto il fatidico golden buzzer, il pulsante capace di mandare direttamente in finalissima il concorrente.

Per la finale i due fratelli si esibirono cantando Could be forever, un loro inedito poi successivamente pubblicato nel 2018.

Nonostante non siano riusciti a vincere l’edizione, i due hanno visto da quel momento aprirsi le porte se non del successo diurna discreta popolarità.