Chi è la bella e giovane Greta Zuccoli? Una voce meravigliosa ed un palco così importante come quello di Sanremo. Vediamo ciò che sappiamo.

La bellissima giovane ragazza vanta già una carriera di tutto rispetto per la sua giovane età. Naturalmente è pronta a fare il grande salto con l’esperienza sanremese sul palco più importante della musica italiana.

Bella ed intelligente, amante della musica a 360 gradi. Una ragazza sportiva, amante del fitness, dello yoga ed a quanto pare anche del calcio. La ragazza di origini napoletane è pronta a stupire tutti con la sua voce.

Si è infatti guadagnata il posto per contendersi il tanto ambito primo premio di Sanremo giovani 2021. Andiamo però a vedere cosa sappiamo della bellissima giovane stella nascente.

Chi è Greta Zuccoli? Tutto quello che c’è da sapere sulla giovane cantante

Diamo una occhiata alle caratteristiche della bellissima e giovane artista che vanta già al suo attivo una collaborazione come corista per il vincitore di Sanremo 2020, il celebre artista Diodato.

Nome: Greta Zuccoli

Greta Zuccoli Data di nascita: 1998 (giorno e mese in aggiornamento)

1998 (giorno e mese in aggiornamento) Età: 22 Anni

22 Anni Segno zodiacale: in aggiornamento

in aggiornamento Professione: Cantante

Cantante Luogo di nascita: Napoli

Napoli Altezza: 170 Cm

Peso: in aggiornamento

in aggiornamento Tatuaggi: non mostra alcun tatuaggio visibile

non mostra alcun tatuaggio visibile Followers su Instagram: 8.581

Curiosità: la giovane artista ha dimostrato di essere una grande tifosa del calcio napoletano avendo mostrato il suo cordoglio ed il suo affetto per il leggendario calciatore Diego Armando Maradona condividendo su Instagram un post a lui dedicato dopo la sua dipartita. A 18 Anni ha fondato la sua prima band "Greta & The Wheels" che la porterà nel 2017 a pubblicare il primo Ep. Di questo EP i singoli "Darwin" e "Swinging in the town" sono stati utilizzati come colonna sonora dalla Rai per i Tg e per il programma Kilimangiaro.

La giovane e bellissima ragazza nel 2017 ha incontrato Damien Rice (cantante classe 1973) il quale decise di portarla con sé nei suoi concerti nel Wood Water Wind Tour. Greta qui interpreta la voce femminile di molte canzoni del cantante. Un forte successo che ha avuto un forte valore per lei siccome hanno instaurato anche una profonda amicizia.

Successivamente all’esperienza col cantante, la giovane cantante ha pubblicato il suo primo album in italiano preceduto dal singolo “Nitida”. Proprio a tal proposito è da specificare che la giovane promessa della musica ama cantare sia in lingua madre che in inglese.

Greta Zuccoli ha cantato anche la canzone dal titolo “Un’altra vita o ieri” che fa parte della colonna sonora del film “Il Ladro di Giorni”, una pellicola molto importante uscita il 6 febbraio 2020 che vede protagonista il famosissimo Riccardo Scamarcio.

Durante il periodo estivo dello scorso anno ha invece collaborato con il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, come corista nei suoi concerti. Una esperienza formativa che poi spinto la stessa Greta a partecipare ad AmaSanremo con la canzone “Ogni Cosa sa di Te” con l’obiettivo di entrare nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021. La vedremo infatti proprio sul palco sanremese a giocarsi il tutto per tutto per la vittoria.