Insieme sul palco e insieme anche nelle vita. Dal 2008 Gabriele Greco è al fianco di Noemi come musicista nei suoi tour ma nel 2018 sono anche diventati marito e moglie

Gabriele Greco è per Noemi, uno dei 26 artisti Big in gara al Festival di Sanremo 2021, quello che Andrea Rigonat è per Elisa oppure Paolo Carta è per Laura Pausini. Hanno tutti cominciato a lavorare insieme come musicisti accompagnando le tre artiste nelle loro registrazioni e nei tour, ma poi sono diventati compagni e mariti.



Gabriele Greco: scheda personale

Nome e Cognome : Gabriele Greco

: Gabriele Greco Data di nascita : 9 maggio 1984

: 9 maggio 1984 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Toro

: Toro Professione : Musicista / insegnante di musica

: Musicista / insegnante di musica Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche

Laurea in Scienze Politiche Sposato con: Noemi (Veronica Scopelliti)

Noemi (Veronica Scopelliti) Account social: Instagram

Romano doc, Gabriele Greco oggi è conosciuto e apprezzato soprattutto come bassista, ma a dire i vero è un polistrumenista visto che suona anche il pianoforte e il contrabbasso. Proprio con gli studi di pianoforte aveva cominciato da bambino, fino al diploma in solfeggio presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

L’amore per il basso basso è arrivato attorno ai 16 anni e da lì non si sono più lasciati, anche se Gabriele non ha mai trascurato l’altra parte dei suoi studi, laureandosi anche in Scienza Politiche. L’amore per la musica però è stato più forte di tutto e l’ha portato a lavorare con diversi colleghi e per diversi progetti.

Nel 2009 ad esempio insieme a Gianluigi Clemente al piano e Carlo Battisti alla batteria aera entrato nel Gianluigi Clemente Trio, formazione che aveva anche accompagnato Noemi e Fiorella Mannoia in tour. Da allora ha sempre alternato la sua attività di bassista e contrabassista jazz a quella di musicista per la compagna, poi diventata moglie, e non solo.

Gabriele Greco e Noemi, una storia d’amore lunga e profonda che li ha portati a Londra

Il primo incontro tra Gabriele Greco e Noemi è stato casuale. Nel 2008, l’anno in cui la cantante romana ha partecipato a X Factor, è stato chiamato a sostituire il suo bassista e da allora non si sono più lasciati. In realtà però è entrato a far parte della band ufficiale solo due anni dopo, accompagnandola anche nell’apertura dei concerti per il ‘Vasco Live Kom ‘011’ allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

Oltre a lavorare con l’attuale moglie e con Fiorella Mannoia, nella carriera di Gabriele ci sono altre collaborazioni importanti. Come quelle con Anastacia in occasione dell’evento ‘The Children for Peace’, oppure ancora con gli Stadio.

Nel 2019, dopo dieci anni di fidanzamento ma senza renderlo pubblico in anticipo, Noemi e Gabriele si sono sposati nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Da tempo però sono andati a vivere a Londra., Una scelta di vita importante, in un appartamento della West London, accompagnati dal loro amatissimo cagnolino, Zanzarino.