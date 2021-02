6 comportamenti che provano che il tuo partner ti ama incondizionatamente

E’ facile dire ti amo a qualcuno ma non sempre le parole sono seguite da fatti. Valuta tu stesso se è veramente e follemente innamorato come dice.

Amare può assumere connotazioni diverse, a volte esprime l’amore per se stessi più che l’amore verso qualcun altro finendo per stare con qualcuno per compiacere noi stessi, per non sentirci soli, per convenienza.. Per questo motivo, l’amore potrebbe istillare dubbi e insicurezze e spingerci a chiederci quanto il partner ci ama e se il suo amore è profondo e sincero come dice.

Valuta tu stesso se il tuo partner assume questi gesti e comportamenti tipici di chi ama incondizionatamente.

Se il tuo partner fa questo per te, ti ama in modo incondizionato

Amare e ricevere amore è un’esperienza emozionante e gratificante. Tra le varie forme d’amore possibile vi è l’amore incondizionato, una forma di amore estremamente puro e sincero, probabilmente la forma d’amore più bela che esiste. Amare senza condizioni significa amare pienamente senza desiderare di cambiare o controllare l’altro.

Se vuoi sapere se il tuo partner ti ama incondizionatamente, ecco quali comportamenti dovresti prendere in considerazione:

Non ti giudica

Avere accanto una persona in grado di non giudicare significa avere la fortuna di avere al proprio fianco oltre che un partner anche un buon amico. Significa avere un confidente al quale dire i propri segreti, avere qualcuno che di affidabile ed oggettivo con cui confrontarsi. Il suo non giudizio indica anche che lui ti accetta pienamente, qualità e difetti.

Ti dimostra di essere orgoglioso di te

Lui ti ammira e ti apprezza e tu lo sai perché oltre a dirtelo, ti dimostra di essere orgoglioso di te, ogni volta che raggiungi un traguardo, grande o piccolo che sia. In realtà è orgoglioso di te anche quando fallisci perchè nonostante il risultato ci ha provato. Questo ti fa sentire speciale e migliora nettamente anche il tuo rapporto con te stessa e la tua autostima incoraggiandoti a fare sempre meglio. Anche la relazione giova di questo stato speciale in cui versi perché ti rende felice e soddisfatta e ti spinge a rendere il vostro rapporto sempre più bello e profondo.

Vuole invecchiare al tuo fianco

Il suo posto è accanto a te e con te fa progetti, parla di convivenza, figli e viaggi. Ogni tanto ti racconta come sarete da vecchi. Questo atteggiamento è un segno del suo amore incondizionato. Con te si sente nel posto giusto, sei il suo porto sicuro e ne è soddisfatto per questo l’idea di avere una relazione duratura insieme a te non lo turba.

Non ti da sempre ragione

Ovviamente siete due persone diverse, avete idee proprie e potrebbe capitare di non essere proprio d’accordo su tutto e potreste anche finire per scontrarvi per questo ma…finite sempre per trovare un compromesso. Molte coppie litigano, è quasi inevitabile, anche voi lo fate ma non lasciate che la situazione degeneri. Affrontate la questione con razionalità e alla fine trovate un terreno comune.

La comunicazione è la vostra più grande forza, vi dite tutto e non avete paura delle reazioni dell’altro. Sapete che anche nell’ipotesi peggiore alla fine troverete sempre un compromesso.

E’ protettivo ma non possessivo

Questo non significa che non è geloso ma prima di tutto cercherà di preservare la tua sicurezza e il tuo benessere.

È emotivamente vulnerabile con te

Molte persone non riescono ad aprirsi emotivamente con gli altri. Se il tuo partner si apre e si confida con te è perché si fida di te e siete molto uniti. Condividerà con te i suoi sogni, speranze, dubbi e paure, il che è la prova che ti ama incondizionatamente.