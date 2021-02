Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, in ospedale per un “intervento al cuore per un buco che ho sin da piccola”, racconta sui social.

Teresa Cilia si è sottoposta ad un’operazione chirurgica perfettamente riuscita. Ad annunciarlo è la stessa ex tronista di Uomini e Donne che, prima attraverso una serie di storie e poi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha spiegato di trovarsi in ospedale a Roma per “un’operazione al cuore per un buco che ho dalla nascita”, spiega ai fans che le hanno fatto una serie di domande attraverso l’apposita funzione di Instagram.

A causa del covid, Teresa è da sola in ospedale e non potrà essere raggiunta dal marito Salvatore Di Carlo, conosciuto e scelto durante il suo percorso sul trono a Uomini e Donne.

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia in ospedale per un’operazione: l’affetto dei fan

Direttamente dalla sua stanza d’ospedale, prima di sottoporsi all’operazione chirurgica, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, tra le più amate dal pubblico, ha spiegato cosa le è successo. “Ciao Terry, in bocca al lupo per l’intervento. Per cosa devi operarti?”, le ha chiesto una fan.

“Intervento al cuore perchè ho un buco già dalla nascita e quindi devo chiuderlo“, ha risposto Teresa che poi aggiunge di dover affrontare tutto da sola a causa della pandemia. “Purtroppo a causa del covid non può entrare nessuno in ospedale e affronterò tutto da sola”, aggiunge ancora Teresa.

Dopo essersi sottoposta all’operazione, dopo essersi ripresa, la Cilia ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo: “Grazie di vero cuore a tutti. L’intervento è andato bene. Grazie ancora per tutto l’affetto”.

“Sono proprio felice che tutto sia andato bene”, scrive una ragazza sotto il post di Teresa. “Ciao Teresa sono contenta, adesso riprenditi presto e riposa”, aggiunge un’altra. E ancora: “Auguri di buona guarigione”, “Buona guarigione, forza tesoro”, “Un abbraccio grande”, “Tantissimi auguri di vero cuore per una pronta guarigione Teresa”.

